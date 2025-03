Il se fait voler ses 2 chiens et reçoit une demande de rançon, la police lui redonne espoir en retrouvant leur trace à l'étranger

Après le choc suscité par la disparition de ses chiens et la lettre de rançon, puis plusieurs jours d’angoisse, un habitant de Zurich a retrouvé le sourire grâce à l’enquête menée conjointement par les polices suisse et polonaise. Ses amis à 4 pattes avaient, en effet, été emmenés en Pologne par leurs ravisseurs.

Le samedi 8 mars, les 2 chiens de Rolf Wegmüller pouvaient enfin se remettre de leurs émotions chez eux, à Zurich (Suisse), après avoir été privés de leur maître et de leur maison pendant 4 jours à la suite d’un kidnapping assorti d’une demande de rançon, rapportait Blick.

Tout avait commencé le lundi 3 mars. En regagnant son domicile ce jour-là, Rolf Wegmüller, 59 ans, avait constaté avec effroi que ses 2 compagnons canins, de race Bolonka, avaient disparu. D’origine russe et non reconnu par la FCI (Fédération Cynologique Internationale), le Bolonka descend du Bichon Maltais ou du Bichon à poil frisé.



Blick

En lieu et place de ses amis à fourrure, il avait découvert un message dont l’auteur lui adressait une demande de rançon ; il exigeait un million de francs suisses (un peu plus d’un million d’euros) contre la restitution des animaux. « Quand j'ai vu la lettre, je me suis effondré », confiait Rolf Wegmüller à Blick.

Après avoir vainement cherché ses chiens dans le quartier et s’être renseigné auprès de ses voisins, sans plus de succès, le Zurichois a informé la police cantonale de la situation. Les forces de l’ordre et le ministère public de Zurich-Limmat ont aussitôt ouvert une enquête.

Le jeudi 6 mars, les policiers ont procédé à l’arrestation d’un homme de 30 ans, de nationalité norvégienne, alors qu’il était sur le point de prendre l’avion à destination de la Norvège. La nature de son implication dans cette affaire n’a pas été précisée. Toujours est-il qu’il a été placé en détention provisoire.

« Un moment indescriptible »

Par la suite, les enquêteurs ont concentré leurs recherches sur un Polonais de 38 ans qui se trouvait déjà dans son pays et qui aurait œuvré avec son complice norvégien. Le suspect en question a été interpellé par la police polonaise. Celle du canton de Zurich a montré une photo des 2 chiens prise en Pologne à Rolf Wegmüller qui, soulagé et ému, a confirmé qu’il s’agissait bel et bien de ses Bolonkas.

Le lendemain, Rolf Wegmüller s’est rendu en Pologne en compagnie de son frère pour ramener les chiens à la maison. « Quand nous nous sommes revus, les larmes ont coulé, raconte-t-il. J'étais si heureux, et mes chiens aussi. C'était un moment indescriptible ! »