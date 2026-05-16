Une bénévole luttant courageusement contre la maladie parvient à capturer une chienne affamée et en fuite depuis 6 semaines dans la nature

Grâce à une belle chaîne de solidarité, Sarah a pu être retrouvée et rendue à sa maîtresse après une longue errance. Repérée par à proximité d'un centre sportif et capturée à l’aide d’une cage-trappe installée par une bénévole atteinte d’un cancer, elle a vécu des retrouvailles émouvantes en reconnaissant immédiatement sa maîtresse.

A Santa Fe dans l'Etat du Nouveau-Mexique (Etats-Unis), une petite chienne restée introuvable pendant un mois et demi a finalement été localisée, soignée et ramenée auprès des siens grâce notamment à une bénévole luttant contre la maladie et des joueurs de tennis vigilants, rapportait le média local Santa Fe New Mexican .

Sarah, croisée Pitbull / Chihuahua de 8 ans, avait disparu le 4 mars 2026 après avoir sauté par la fenêtre de la voiture de sa maîtresse Pat Stanley. Cette dernière l'avait adoptée au refuge Santa Fe Animal Shelter & Humane Society alors qu'elle n'était encore qu'un tout jeune chiot.

Désespérée, la propriétaire de Sarah a posté un message à son sujet sur l'application de voisinage Nextdoor. C'est par ce biais que des voisins lui ont recommandé de solliciter les services de Michelle Lord, administratrice de la page Facebook « Santa Fe Lost and Found Pets ».

L'intéressée a tout de suite accepté d'intervenir, bien que suivant un traitement lourd car atteinte d'un cancer du poumon. Elle a aidé Pat Stanley à imprimer des affiches et participé aux recherches. Malheureusement, leurs efforts sont restés infructueux pendant 6 semaines.

« Elle m'a reconnue tout de suite »

Jusqu'à cet appel inespéré de la part de 2 joueurs de tennis, qui venaient de reconnaître la chienne près du centre sportif qu'ils fréquentaient. Michelle Lord s'est rendue sur les lieux et y a installé une cage trappe. Sarah a fini par s'y laisser enfermer le 18 avril.

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Michelle Lord / Facebook

Les retrouvailles avec Pat Stanley ont eu lieu dans la foulée. Celle-ci s'attendait à avoir affaire à une Sarah hésitante, car Michelle Lord lui a expliqué qu'après avoir passé un mois et demi en mode survie, la chienne risquait de ne pas la reconnaître immédiatement. Toutefois, contre toute attente, elle s'est mise à remuer la queue à l'approche de sa maîtresse. « Elle m'a reconnue tout de suite », raconte sa propriétaire.



Michelle Lord / Facebook

Sarah ne pesait que 6 kilogrammes, soit la moitié de son poids normal. Elle a passé 2 jours à la clinique vétérinaire Mosaic Animal Emergency & Specialty Hospital, puis a eu droit à une haie d'honneur et aux applaudissements du personnel au moment de sa sortie.



Michelle Lord / Facebook

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