Une bénévole luttant courageusement contre la maladie parvient à capturer une chienne affamée et en fuite depuis 6 semaines dans la nature
Grâce à une belle chaîne de solidarité, Sarah a pu être retrouvée et rendue à sa maîtresse après une longue errance. Repérée par à proximité d'un centre sportif et capturée à l’aide d’une cage-trappe installée par une bénévole atteinte d’un cancer, elle a vécu des retrouvailles émouvantes en reconnaissant immédiatement sa maîtresse.
A Santa Fe dans l'Etat du Nouveau-Mexique (Etats-Unis), une petite chienne restée introuvable pendant un mois et demi a finalement été localisée, soignée et ramenée auprès des siens grâce notamment à une bénévole luttant contre la maladie et des joueurs de tennis vigilants, rapportait le média local Santa Fe New Mexican.
Sarah, croisée Pitbull / Chihuahua de 8 ans, avait disparu le 4 mars 2026 après avoir sauté par la fenêtre de la voiture de sa maîtresse Pat Stanley. Cette dernière l'avait adoptée au refuge Santa Fe Animal Shelter & Humane Society alors qu'elle n'était encore qu'un tout jeune chiot.
Désespérée, la propriétaire de Sarah a posté un message à son sujet sur l'application de voisinage Nextdoor. C'est par ce biais que des voisins lui ont recommandé de solliciter les services de Michelle Lord, administratrice de la page Facebook « Santa Fe Lost and Found Pets ».
L'intéressée a tout de suite accepté d'intervenir, bien que suivant un traitement lourd car atteinte d'un cancer du poumon. Elle a aidé Pat Stanley à imprimer des affiches et participé aux recherches. Malheureusement, leurs efforts sont restés infructueux pendant 6 semaines.
« Elle m'a reconnue tout de suite »
Jusqu'à cet appel inespéré de la part de 2 joueurs de tennis, qui venaient de reconnaître la chienne près du centre sportif qu'ils fréquentaient. Michelle Lord s'est rendue sur les lieux et y a installé une cage trappe. Sarah a fini par s'y laisser enfermer le 18 avril.
Les retrouvailles avec Pat Stanley ont eu lieu dans la foulée. Celle-ci s'attendait à avoir affaire à une Sarah hésitante, car Michelle Lord lui a expliqué qu'après avoir passé un mois et demi en mode survie, la chienne risquait de ne pas la reconnaître immédiatement. Toutefois, contre toute attente, elle s'est mise à remuer la queue à l'approche de sa maîtresse. « Elle m'a reconnue tout de suite », raconte sa propriétaire.
Sarah ne pesait que 6 kilogrammes, soit la moitié de son poids normal. Elle a passé 2 jours à la clinique vétérinaire Mosaic Animal Emergency & Specialty Hospital, puis a eu droit à une haie d'honneur et aux applaudissements du personnel au moment de sa sortie.
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Le conseil Woopets : comment empêcher un chien de s’échapper lors d’un trajet en voiture ?
Un chien peut s’échapper très rapidement lors d’une ouverture de portière ou d’un arrêt imprévu. La prévention passe avant tout par la sécurité physique et l’anticipation des situations à risque.
- Sécuriser le chien pendant le trajet : utiliser un harnais de sécurité fixé à la ceinture, une caisse de transport homologuée ou une grille de séparation dans le coffre.
- Ne jamais ouvrir les portes sans contrôle : toujours attacher le chien ou vérifier qu’il est bien en caisse avant toute ouverture.
- Limiter les sorties sans laisse : même à l’arrêt, un chien doit être tenu en laisse courte avant de quitter le véhicule.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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