Cette Chihuahua traverse la clôture tous les jours pour passer du temps avec un voisin qu’elle considère comme sa deuxième famille (vidéo)

Bella, la Chihuahua, entretient une relation unique avec ses voisins. Ses visites chez eux sont quotidiennes et elle semble attachée à ces entrevues quotidiennes, au même titre que ceux qui l’accueillent. Plusieurs vidéos mettent en en avant ce lien si spécial qui ne peut qu’attendrir.

Bella se rend chez ses voisins par une « porte secrète », c’est-à-dire une faille dans la clôture qui sépare la maison de ses propriétaires de celle de ses voisins. Avec sa petite taille, la chienne se glisse sans problème dans cette maison qu’elle aime tant et qui lui apporte une grande joie.

Sa deuxième famille

Les images publiées sur Instagram pourraient nous faire penser que la chienne est celle de l’homme qui la dorlote et lui dit des mots doux. Ce dernier n’est que son voisin, mais il s’est habitué à recevoir une visite si agréable. Dès qu’elle le voit, Bella remue la queue et s’empresse de manifester son entrain. Toujours réceptif, son voisin la salue comme il se doit.

Des séances de câlins à rallonge

La relation de confiance entre cette chienne et son voisin est évidente. Bella se love directement dans les bras de l’homme, monte sur ses genoux et profite de longues séances de câlins. Les regards échangés sont remplis de douceur, et cela est évidemment touchant. On ignore si les « vrais » propriétaires de la chienne s’inquiète pour elle, mais s’ils le découvrent, ils pourront se rassurer en se disant que la chienne est en sécurité et bien choyée.

« C’est définitivement sa petite amie »

L’épouse de l’homme, expliquait PetHelpful, s’amusait dans une autre vidéo en disant : « Elle n’est pas notre chienne, mais c’est définitivement sa petite amie ». En effet, entre les 2 c’est un lien très fort qui se joue, et qui recouvre une réalité bien plus mélancolique. Bella a en réalité été d’une grande aide après une épreuve rude traversée par le couple.

Une aide pour tourner la page d’une belle histoire

Ces voisins ont perdu un chien il y a peu. Encore en deuil, ils avouaient que la petite Bella les a énormément aidés, en particulier l’homme que l’on voit sur les images. Avec son énergie chaleureuse, la chienne a tout de suite conquis son cœur, et cette relation est devenue de plus en plus importante. Ce couple s’estime chanceux de pouvoir côtoyer une chienne aussi adorable tous les jours.