Le chien d'une championne de tennis parcourt 700 km pour lui faire la surprise et rendre sa victoire encore plus mémorable (vidéo)

Danielle Collins, joueuse de tennis professionnelle américaine, disputait le dimanche 7 avril la finale du tournoi de Charleston en Caroline du Sud (Etats-Unis). Face à la Russe Daria Kasatkina, la native de Saint Petersburg en Floride a signé une belle victoire en 2 sets, s’adjugeant le 4e titre individuel de sa carrière.

Au moment où la tenniswoman de 30 ans s’est vu remettre le trophée, elle a eu droit à une surprise des plus agréables, rapportait Sportskeeda. Son chien Quincy, qu’elle appelle son « fils », est venu la rejoindre sur le court alors qu’il était censé se trouver chez eux en Floride, à plus de 700 kilomètres de Charleston.



WTA / X

Danielle Collins a donc pu fêter sa consécration en compagnie de son meilleur ami qui était tout aussi heureux de la retrouver. Le virevoltant canidé remuait la queue, sautillait de joie et la couvrait de bisous. Sa maîtresse était aux anges, elle aussi, au point de confier son trophée à quelqu’un pour pouvoir prendre le joyeux toutou dans ses bras.

L’arrivée inattendue de Quincy a rendu ce moment-clé du parcours tennistique de Danielle Collins encore plus mémorable. On peut le voir dans la vidéo ci-dessous, partagée sur le compte X (ex-Twitter) du circuit de tennis féminin WTA (Women's Tennis Association) dont relève le tournoi :

reunited and it feels so good ????



Danielle Collins and her dog, Quincy!#CharlestonOpen pic.twitter.com/SWIJyYbOkb