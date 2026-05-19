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Une automobiliste filme l'étreinte de soulagement de 2 jeunes chiots abandonnés qu'elle vient de recueillir (vidéo)


dans la catégorie Sauvetages

A peine secourus après leur abandon au bord d’une route de Miami, 2 chiots ont ému des millions d’internautes en tombant dans les pattes l’un de l’autre devant leur sauveuse, comme s'ils étaient submergés par le soulagement. Désormais en sécurité chez la personne au grand coeur qui les a recueillis, ils attendent ensemble une famille prête à leur offrir la vie qu’ils méritent enfin.

Illustration : "Une automobiliste filme l'étreinte de soulagement de 2 jeunes chiots abandonnés qu'elle vient de recueillir (vidéo)"
© @notjorescues / TikTok

A Miami en Floride (Etats-Unis), une jeune femme se faisant appeler « @notjorescues » sur TikTok, où son quotidien est suivi par près de 4 000 followers, vient en aide aux chiens en détresse car errants, abandonnés ou maltraités.

Récemment, alors qu'elle était au volant de sa voiture, elle a repéré 2 chiots au loin, livrés à eux-mêmes, très probablement après avoir été victimes d'abandon.

Elle s'est arrêtée, et la réaction des jeunes canidés ne s'est pas fait attendre. Comme s'il ne croyait pas ses yeux que quelqu'un s'intéresse enfin à eux, l'un des chiots a commencé à remuer la queue, puis s'est assis pour observer @notjorescues. Lorsque cette dernière s'est accroupie, il s'est relevé et sa queue s'est animée encore plus. Il est venu vers elle en courant.

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Illustration de l'article : Une automobiliste filme l'étreinte de soulagement de 2 jeunes chiots abandonnés qu'elle vient de recueillir (vidéo)
@notjorescues / TikTok

Il était ravi de recevoir ses caresses. L'autre chiot, plus méfiant et resté à bonne distance, a fini par réaliser qu'il n'avait rien à craindre en voyant l'attitude de son congénère. Il a rassemblé tout son courage pour le rejoindre.

Illustration de l'article : Une automobiliste filme l'étreinte de soulagement de 2 jeunes chiots abandonnés qu'elle vient de recueillir (vidéo)
@notjorescues / TikTok

Une émouvante étreinte

Ils remuaient frénétiquement la queue, puis - moment le plus émouvant de toute la scène - ils se sont sauté dessus pour s'étreindre, comme s'ils se félicitaient d'avoir enfin été sauvés.

Illustration de l'article : Une automobiliste filme l'étreinte de soulagement de 2 jeunes chiots abandonnés qu'elle vient de recueillir (vidéo)
@notjorescues / TikTok

@notjorescues les a fait monter dans sa voiture. Ils sont restés sagement assis sur la banquette arrière, regardant attentivement leur bienfaitrice.

Celle-ci les héberge et prendra soin d'eux jusqu'à ce qu'elle leur trouve une famille aimante. Elle a d'ailleurs lancé un appel aux internautes pour qu'ils l'y aident. Elle demande également aux gens de ne plus abandonner leurs animaux de compagnie.

La vidéo montrant ce sauvetage a été mise en ligne le 8 mai 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant près de 300 000 vues, et relayée par PetHelpful. La voici :

A lire aussi : Ses maîtres lui confient leurs alliances de mariage, mais ce Samoyède a d’autres projets en tête (vidéo)

@notjorescues

The moment they saw someone slow down for them… they ran like they’d finally found hope. Please help by helping me find them their forever home! ???? #rescuedog #dogs #puppies #miami #adoptdontshop

? Yellow - Coldplay

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