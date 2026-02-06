« C'est la chose la plus mignonne que j'aie jamais vue », une femme organise une fête d'anniversaire à son chien et invite ses compagnons de portée (vidéo)

Certains adoptants feraient tout pour rendre heureux leur fidèle compagnon à 4 pattes. Kermit, un adorable Golden Retriever, peut notamment compter sur son humaine préférée pour vivre une fête d’anniversaire mémorable !

Comme la plupart des représentants de sa race, Kermit est un compagnon de vie jovial et affectueux. Le Golden Retriever savoure pleinement chaque journée avec l’aide de son adoptante adorée.

Cette dernière a toujours une bonne idée pour rendre son ami à 4 pattes toujours plus heureux. Récemment, elle lui a organisé une fête d’anniversaire incroyable en réunissant les membres de sa famille. Ce jour-là, les frères et la maman de Kermit ont été chaleureusement invités pour célébrer son premier printemps.

© @mary_grahamm / TikTok (capture d'écran)

La famille de Golden Retrievers réunie

Dans une vidéo publiée sur TikTok et relayée par le média Parade Pets, on peut voir la joyeuse meute porter des bandanas adorables pour l’occasion. Excités de se revoir, ils s’amusent et courent dans le jardin à en perdre haleine. À la fin du clip, on les voit poser pour une photo de famille.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue plus de 272 000 fois et a reçu près de 53 000 mentions « j’aime ». De nombreuses personnes ont apprécié ces tendres images, et félicité la démarche de l’adoptante.

« La maman a l’air si fière »

« C'est la chose la plus mignonne que j'aie jamais vue », confie un utilisateur du réseau social. « La maman a l’air si fière. J’ai envie de pleurer », commente une dénommée Janae. « Il faudrait vraiment normaliser le fait d'organiser des fêtes d'anniversaire pour nos animaux de compagnie ! », ajoute un autre internaute.

Certains adoptants de chiens, comme Ana, ont déjà fêté dignement l’anniversaire de leur boule de poils : « Nous avons fait la même chose ! Nous restons en contact avec une des familles et essayons toujours de réunir les garçons. L'année dernière, c'était leur premier anniversaire et ils étaient si heureux. »

© @mary_grahamm / TikTok (capture d'écran)

Si certaines personnes rassemblent les compagnons de portée de leur animal à l’occasion de son anniversaire, d’autres n’hésitent pas à marquer le coup en offrant un jouet ou des friandises.