« Elle n'a jamais perdu espoir », après des années d’inquiétude, une femme fond en larmes en recevant l’appel inattendu d’un refuge (vidéo)

Cela faisait 2 ans que Kathleen espérait recevoir cet appel, alors quand un refuge de Floride l’a contactée pour lui annoncer que Mamay, sa chienne adorée de 11 ans, avait enfin été retrouvée, elle n’a pas pu retenir ses larmes. Leurs retrouvailles pleines d’émotions montrent à nouveau l’importance de l’identification des animaux qui permet souvent d’heureux dénouements comme celui-ci.

On ne le dira jamais assez : identifier ses animaux et tenir à jour ses coordonnées peut faire toute la différence pour retrouver un compagnon perdu, même après des années. Mamay, une chienne de 11 ans qui a pu retrouver sa famille avec 2 ans d’absence, en est le parfait exemple.

2 ans à espérer

Comme le rapporte Newsweek, cette adorable chienne a récemment été recueillie par le refuge de la Humane Society du comté de Broward en Floride (États-Unis) après avoir été trouvée en train d’errer.

Lors de son admission, le personnel a rapidement découvert qu’elle était équipée d’une puce d’identification, ce qui a immédiatement déclenché une recherche intensive pour retrouver sa propriétaire. Après de nombreux appels, l’équipe du refuge a enfin réussi à joindre Kathleen, sa famille de longue date.

© @humanebroward / Instagram

« Quand Kathleen a reçu l'appel, elle a fondu en larmes. Malgré tout ce temps, elle n'a jamais perdu espoir. », a écrit le refuge sur les réseaux sociaux.« Elle a partagé un détail que seule une vraie maman peut connaître : une petite marque en forme de cœur sur le dos de Mamay. Lorsque l'équipe a vérifié, elle était bien là ».

L’identification confirmée, de touchantes retrouvailles ont pu être organisées.

© @humanebroward / Instagram

D’émouvantes retrouvailles

Rien n’aurait pu empêcher Kathleen de venir récupérer Mamay au refuge, pas même le traitement contre le cancer qu’elle suit actuellement. Lorsqu’elle a pu serrer à nouveau contre elle sa chienne bien-aimée, elle a été submergée par l’émotion.

Entre bisous, câlins, caresses et queue qui s’agite, Mamay était, elle aussi, folle de joie de retrouver celle qui ne l’avait jamais oubliée.

© @humanebroward / Instagram

La chienne a également pu retrouver les petits-enfants de Kathleen qui lui avaient beaucoup manqué, avant de retourner enfin chez elle où elle passera désormais le reste de ses jours, auprès de sa famille.