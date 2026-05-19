Une chienne gestante sauvée de l'abattoir donne naissance à 5 chiots et commence une nouvelle vie à des milliers de kilomètres

Secourue in extremis d’un élevage sud-coréen destiné à la consommation de viande canine, Stella était gestante au moment de sa prise en charge par une association de protection animale. Après avoir mis bas au refuge et vu sa petite famille grandir à l’abri, elle a commencé une nouvelle vie au Canada, tout comme ses 5 chiots.

De l'abattoir à une nouvelle vie au sein d'une famille aimante à l'autre bout du monde. C'est la trajectoire qu'une chienne appelée Stella a connue. Elle n'a d'ailleurs pas vécu ce périple seule ; ses chiots, nés peu après son sauvetage, l'ont accompagnée avant de voler de leurs propres ailes.

L'association qui les a sauvés et leur a offert un nouveau départ est Humane World For Animals, et celle-ci en parle sur son site .

Elle était intervenue en janvier 2025 dans une ferme de la ville de Cheongju, abritant un élevage destiné à alimenter le marché de la viande canine. Le site en question venait de fermer ses portes, et il fallait agir vite pour prendre les chiens en charge. Stella faisait partie des canidés secourus, et elle était gestante à ce moment-là.

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Humane World for Animals / YouTube

Elle était vraisemblablement utilisée comme reproductrice et avait passé toute sa vie dans une cage, souffrant de malnutrition, de déshydratation, sans interaction, confort ou abri. Elle n'avait pas droit aux soins vétérinaires non plus. Son quotidien était d'autant plus horrible que la zone d'abattage se trouvait directement au milieu des cages.

Dans la foulée de son sauvetage, Stella a été placée dans un refuge local où elle a reçu soins et attention. C'est là qu'elle a donné naissance à 5 chiots en bonne santé.



Humane World for Animals / YouTube

Une nouvelle vie de l'autre côté du Pacifique

Elle a pu les élever dans des conditions optimales, loin de l'enfer qui était le sien. Quand ses petits ont grandi, toute la famille a été transportée au Canada. Stella et ses chiots sont passés par le centre local de soins et de réhabilitation géré par Humane World For Animals, puis ont été proposés à l'adoption.



Humane World for Animals / YouTube

Ils ont tous fini par rejoindre leurs familles pour toujours, y compris la courageuse Stella.

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Humane World for Animals / YouTube

En Corée du Sud, l'interdiction de la viande de chien entrera pleinement en vigueur en février 2027. De plus en plus d'élevages et abattoirs ferment progressivement leurs portes, notamment grâce aux associations telles que Humane World For Animals.

Depuis 2015, celle-ci a secouru près de 2 800 provenant de ces sites. Près d'un millier d'entre eux ont été transférés au Canada.