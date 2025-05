Une association vole au secours de 22 Cockers Anglais négligés et malades dans un élevage surpeuplé

Secourir une vingtaine de chiens d’un seul coup, ce n’est assurément pas une opération des plus simples pour n’importe quelle association. Une organisation galloise a pourtant relevé ce défi, ses membres ayant conscience de l’urgence de la situation. Les canidés en question sont tous des Cockers et proviennent d’un élevage.

West Wales Poundies, une association basée à Llandeilo au pays de Galles, a reçu un appel à l’aide de la part d’une éleveuse de Cockers Anglais ayant perdu le contrôle de sa structure. Elle n’était plus en mesure de s’occuper correctement de ses chiens, qui en subissaient les conséquences, rapportait le Western Telegraph.

« Fautive ou pas, nous sommes reconnaissants qu'elle nous ait contactés, nous permettant ainsi d'apporter aux chiens l'aide dont ils avaient si désespérément besoin », a indiqué West Wales Poundies sur sa page Facebook.



Son équipe est intervenue dès le lendemain matin. En arrivant sur les lieux, les bénévoles ont été choqués par ce qu’ils y ont constaté. « Je pense que rien ne peut vous préparer à ça, peu importe le nombre de fois où vous avez été impliqué dans ces situations, et celle-ci n’était pas différente », confiait à ce propos l’auteur de la publication.

Au total, 22 Cockers malades et d’âges très variés ont été évacués ; cela allait du chiot de 8 semaines au sénior de 14 ans. La plupart des adultes avaient besoin de soins urgents pour des infections auriculaires chroniques, des blessures infectées, des troubles oculaires ou encore des problèmes dentaires.

L’un d’eux, appelé Diablo, présentait une lésion consécutive à une morsure et s’étant infectée. En outre, il a dû se faire retirer la quasi-totalité de ses dents en raison de leur état. Sofi, une femelle, a passé toute la journée à la clinique vétérinaire pour des soins poussés aux oreilles. « Ils devaient tous les 2 souffrir énormément et c’était visiblement le cas depuis un certain temps », estimait l’association.



« Des chiens adorables qui aspirent à nous faire confiance et à être aimés »

Sans oublier l’état de leur pelage, ni leurs traumatismes psychologiques et émotionnels. « Ils sont confus et désemparés par le bouleversement associé au déménagement, précisait West Wales Poundies. Aussi triste que cela puisse paraître, ils n'ont peut-être pas eu la meilleure vie, mais c'est la seule qu'ils aient jamais connue. Malgré cela, ce sont tous des chiens adorables qui aspirent à nous faire confiance et à être aimés. »



Les chiens devaient tous être vaccinés et stérilisés. 10 d’entre eux ont été confiés à des familles d’accueil. Les 12 autres attendaient de rejoindre, eux aussi, leurs foyers temporaires ou définitifs.

« Heureusement pour eux, nous avons une équipe fabuleuse chez West Wales Poundies, qui s'est mobilisée et a fait un effort supplémentaire pour mettre ces chiens en sécurité », a conclu l’association.

