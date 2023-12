"Il m'apporte tellement de joie" : Comment un chien sénior illumine les jours d'une dame centenaire

A bientôt 102 ans, Johanna Carrington est l’heureuse propriétaire d’un chien sénior qui vivait dans un refuge après son sauvetage. Leur idylle a commencé un an plus tôt et ils n’ont jamais été aussi joyeux.

« Ce n’est pas tous les jours qu’un centenaire cherche à adopter un nouveau chien, confie Alice Ensor à Half Moon Bay Review. Je savais que Johanna devait être une grande amoureuse des chiens pour chercher son nouvel ami à 4 pattes avant son 101e anniversaire ».

Etant conseillère d’adoption au refuge Muttville Senior Dog Rescue, Alice Ensor est le témoin privilégié de cette belle histoire d’amitié s’étant créée entre l’un des anciens pensionnaires de cette structure d’accueil située à San Francisco et une dame née en 1922.

Johanna Carrington s’apprête, en effet, à souffler sa 102e bougie et a récemment fêté un autre anniversaire extrêmement important à ses yeux, celui de l’adoption de Gucci. Ce croisé Chihuahua de 11 ans est entré dans sa vie en septembre 2022.

Habitant Moss Beach en Californie (Etats-Unis), Johanna Carrington avait été encouragée à rencontrer Gucci, qui s’appelait Gnocchi à l’époque, par une voisine bénévole au Muttville Senior Dog Rescue. L’association mène un programme baptisé Seniors For Seniors pour inciter les personnes âgées à adopter des chiens séniors, notamment en annulant les frais d’adoption.

Auparavant, Gucci vivait dans une propriété surpeuplée dont il avait été sauvé aux côtés de 21 autres chiens.

« Une année incroyable »

L’équipe du Muttville Senior Dog Rescue savait que le croisé Chihuahua allait être entre de bonnes mains, la fille de Johanna Carrington s’étant engagée à aider cette dernière à s’occuper de lui et à le promener.

« Ça a été une année incroyable avec Gucci, se réjouit sa maîtresse. Il m'apporte tellement de joie ! J'adore quand il s'assoit sur mes genoux et me tient compagnie. Avoir Gucci dans ma vie m’a permis d’avoir quelqu'un à aimer et dont je dois prendre soin, et cela fait une grande différence à mon âge. »



Muttville Senior Dog Rescue / Facebook

L’arrivée de Gucci dans son existence lui est d’autant plus bénéfique qu’elle est survenue quelques mois après le décès de son ancien compagnon à 4 pattes nommé Rocky.

« Le meilleur moment a été de voir le sourire sur le visage de Johanna sur leur photo d'adoption, dit Alice Ensor. Sa joie était contagieuse et cela me faisait du bien de savoir que j'avais contribué en petite partie à la réalisation de cet objectif ».