« Gros "nounours" plein de tendresse », Spirou cherche aujourd’hui un foyer aimant après sa vie de souffrance attaché dans une serre

Autrefois enchaîné jour et nuit dans une serre, le pauvre Spirou a connu la faim, la soif et la douleur. Mais ce doux mélange de Mâtin espagnol et de Berger âgé de 5 ans n’a pourtant rien perdu de sa gentillesse et de son affection. Aujourd’hui en pleine forme, ce gros nounours cherche désespérement une famille prête à lui rendre tout l’amour qu’il a à donner.

C’est en août 2022 que l’association Cybèle – Les fées de l’espoir est intervenue pour sauver Spirou, un toutou promis à une mort certaine. Ce croisé Mâtin espagnol et Berger de 5 ans, né en Espagne, avait survécu jusqu’alors attaché 24h/24 dans une serre, dévoré par la faim et la soif, et accablé par une douloureuse tumeur à la queue.

Depuis son sauvetage, Spirou a parcouru du chemin. Après avoir séjourné en famille d’accueil, il vit désormais dans une pension familiale éducative dans l’Indre (36), où il rêve de rencontrer une famille aimante. N’ayant encore jamais reçu de demande sérieuse d’adoption, il attend toujours celle qui saura voir tout ce qu’il a à donner.

Spirou Âge : 5 ans et 6 mois Localisation : Dunet (36310) France Association : Association CYBELE LES FEES DE L'ESPOIR Rencontrer Spirou

Un vrai nounours prêt à offrir tout son amour

Malgré son passé compliqué, Spirou se distingue par sa gentillesse exceptionnelle. C’est bien simple, d’après ceux qui l’ont sauvé, ce toutou au regard doux est un « gros "nounours" plein de tendresse, en demande de caresses et d'affection ».

Il adore la compagnie des humains et s’entend très bien avec les enfants ainsi qu’avec les autres chiens, tout en sachant poser ses limites quand il le faut. Un peu réservé au premier contact, il se transforme rapidement en un compagnon extrêmement affectueux dès qu’il se sent en confiance.

© Cybèle - Les fées de l'espoir / Facebook

« Nous ne pouvons pas imaginer un seul instant que SPIROU ne puisse pas trouver SA famille pour la vie alors qu'il est si gentil et si proche de l'humain », confie d’ailleurs à ce propos l’association Cybèle-Les fées de l’espoir sur le site Animaux.fr.

Confiant et plein d’énergie malgré ses 40 kg et ses 75 cm au garrot, Spirou est un chien au caractère attachant. Même après les épreuves qu’il a vécues, dont l’amputation de sa queue, ce gentil chien garde toute sa beauté. Aujourd’hui castré, vacciné, pucé et en pleine santé, Spirou espère trouver une famille prête à lui rendre tout l’amour qu’il est capable de donner.

© Cybèle - Les fées de l'espoir / Facebook

Offrez à Spirou la vie qu’il mérite !

Spirou rêve d’une vie simple mais heureuse : un jardin où gambader, de belles balades quotidiennes et des câlins à volonté. Pour s’épanouir pleinement, il aura besoin d’un environnement calme avec des règles claires et de pouvoir se dépenser régulièrement. Une maison à la campagne avec un jardin et un chien tranquille pour compagnon serait idéale. Une chose est sûre : avec un peu de patience et de temps pour s’habituer à sa nouvelle famille, Spirou se montrera incroyablement affectueux et loyal.

A lire aussi : Les propriétaires d’un Dobermann ouvrent leur porte à une petite chienne de la même race et contemplent la magie en train d’opérer (vidéo)

© Cybèle - Les fées de l'espoir / Facebook

Et si cette nouvelle famille était la vôtre ? Seriez-vous prêt à donner enfin à cette adorable boule de poils la vie qu’elle mérite après tant d’épreuves ? Venez rencontrer Spirou dans le département de l’Indre ! Si vous pensez pouvoir lui offrir un foyer aimant, l’association peut organiser un covoiturage pour qu’il rejoigne son nouveau foyer, où que vous soyez en France ou en Belgique.

Retrouvez de plus amples informations (compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Cybèle-Les fées de l’espoir sur l’annonce Animaux.fr de Spirou.