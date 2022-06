Prison et amende requis contre une éleveuse chez laquelle des centaines de chiens ont été saisis

La propriétaire d’un élevage situé à Lubbon (40) comparaissait mardi devant le tribunal de Mont-de-Marsan, rapportait France Bleu le mercredi 29 juin. Un an plus tôt, la SPA intervenait dans cette structure pour évacuer plus de 200 chiens malades et qu’elle élevait dans de mauvaises conditions.



La SPA - Société Protectrice des Animaux / YouTube

Âgée de 42 ans, la prévenue était visée par une enquête menée depuis plusieurs années par la Cellule Anti-Trafic (CAT) de la SPA, alertée par des familles ayant acheté des canidés chez elle. Des animaux qui souffraient de divers problèmes de santé. L’association en avait ensuite informé la DDCSPP des Landes, et une plainte avait été déposée pour travail dissimulé, commerce et importation illégaux, exercice illégal de la médecine vétérinaire et mauvais traitements.



Malgré les mises en demeure de la DDCSPP, la situation restait inchangée. Il avait finalement été demandé à la SPA d’intervenir en juin 2021 (vidéo du sauvetage ci-dessous). L’association avait évacué et pris en charge l’ensemble des chiens découverts sur les lieux. Ils étaient plus de 200, alors qu’elle s’attendait à avoir affaire à 140 quadrupèdes et que l’éleveuse n’en avait déclaré que 49.

Soins et socialisation quasi inexistants

Les chiens avaient été examinés par les vétérinaires, qui avaient constaté sur eux blessures non soignées, gale, gingivite, puces, conjonctivites ou encore otites. Par ailleurs, certaines femelles souffraient d’inflammations à l’utérus, sans parler des problèmes liés à la consanguinité.



Fort heureusement, les chiens ont été soignés, socialisés et adoptés. La propriétaire de l’élevage a cependant récidivé, puisque fin 2021, 38 autres animaux ont été saisis chez elle alors que l’établissement était en fermeture administrative.

Au tribunal mardi, elle a notamment affirmé avoir choisi de ne pas bétonner le sol pour éviter « des maladies de peau aux chiens », d’après France Bleu. Elle a dit travailler « de 6h à 23h » pour s’occuper de tous ces chiens auxquels elle donnait « toute [sa] vie ».

L’avocate de la SPA a dénoncé une « usine à chien », tandis que celle de la Fondation Brigitte Bardot a estimé que la quadragénaire était dépassée par la situation. « Ce n’est pas quelqu’un de mauvaise volonté », a-t-elle ainsi souligné.



Le jugement sera rendu en octobre

Pour sa part, le Procureur de la République a insisté sur l’aspect « économique et financier » de l’affaire, plus que sur « la maltraitance animale à proprement parler ». Il a, en effet, pointé du doigt les mouvements de fonds relevés entre la prévenue et les membres de sa famille. Il a également évoqué certains investissements onéreux, comme l’achat d’une excavatrice, d’une voiture et des travaux. Des travaux à l’issue desquels l’éleveuse envisageait, d’après ses dires, de réduire son élevage.

Le Procureur a requis 5 ans d’interdiction d’exercer un métier avec des animaux, 2 ans de prison dont 15 mois avec sursis, ainsi qu’une amende de 10 000 euros dont 5000 avec sursis. En revanche, il n’a pas réclamé l’interdiction de détenir un animal, chose que demandaient la SPA et la Fondation Brigitte Bardot.

Mis en délibéré, le jugement sera rendu dans 3 mois, le 4 octobre 2022.