Très attentionné envers son meilleur ami âgé et malentendant, ce chien trouve un moyen touchant de le prévenir de l'arrivée de leurs humains (vidéo)

Parfois, les plus belles histoires d’amitié ne se racontent pas avec des mots, mais avec des gestes tendres et des regards complices. C’est le cas de Frankie et Archie, 2 chiens dont la relation a ému des millions d’internautes sur TikTok. A travers une petite attention quotidienne, le plus jeune veille sur son aîné et fait en sorte qu’il sache, en douceur, que leurs propriétaires sont de retour.

Melissa, qui se fait appeler “@melissamilne_” sur TikTok, vit en Ontario au Canada. Elle est le témoin privilégié d’une magnifique histoire d’amitié canine, celle de ses 2 compagnons à 4 pattes répondant aux noms de Frankie et Archie. Tous 2 sont de la même race, Cockapoo en l’occurrence. Il s’agit d’un croisement entre le Cocker (Anglais ou Américain) et le Caniche.

Frankie et Archie s’adorent et sont d’inséparables amis. Grâce au plus jeune, le sénior (robe blanche) conserve son âme de chiot, bien qu’il n’ait évidemment plus l’énergie et les capacités physiques qui étaient les siennes quelques années auparavant.



@melissamilne_ / TikTok

L’aîné a perdu une grande partie de ses facultés auditives, ce qui fait qu’il lui arrive d’être surpris, voire effrayé, par tout est n’importe quoi, y compris l’arrivée soudaine de ses propriétaires à la maison.

Son congénère semble l’avoir compris et a trouvé le moyen de le prévenir du retour de leurs maîtres en douceur, sans le faire sursauter, en particulier lorsqu’il est en train de faire la sieste.

C’est ce que montre une vidéo particulièrement touchante, mise en ligne le 10 novembre 2025 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 2,3 millions de vues, et relayée par Parade Pets . La voici :

“Un lien si précieux”

On y voit donc le chien sénior paisiblement endormi sur le canapé, puis son jeune frère qui s’approche de lui et lui adresse un coup de museau plein de douceur. Il se réveille alors et comprend ce que cela signifie ; leurs “parents” sont rentrés.

“Notre chien âgé n’entend plus très bien, alors notre chiot a commencé à le prévenir quand nous rentrons à la maison”, indique le texte incrusté.

“Mon cœur fond en voyant comment notre chiot signale à notre vieux chien notre retour à la maison, ajoute Melissa en légende. Un petit coup de museau tout doux, juste ce qu'il faut pour qu'il ouvre les yeux et comprenne. Un lien si précieux entre frères.”