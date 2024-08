Ce Rottweiler incompris et traînant l'étiquette de chien agressif n'a connu qu'abandons et déceptions jusqu'à sa rencontre avec la famille parfaite

Les premières années de la vie de Freddo n’étaient que tristesse et déceptions. Ce chien passait d’un refuge à l’autre, son agressivité l’ayant longtemps desservi. Ses chances d’être adopté paraissaient faibles, voire nulles, avant de rencontrer Luke.



The Dodo

Père de 3 enfants, Luke est un ancien membre des forces spéciales australiennes devenu éducateur canin et sauveur de chiens en difficulté. Il a fondé le The Farm for Dogs, une sorte de sanctuaire où il prend soin et réhabilite des dizaines de canidés.



The Dodo

Luke est le seul à avoir cru en Freddo et à lui avoir offert une chance. Il savait qu’il pouvait l’aider et a réussi son pari. Les débuts n’étaient pourtant pas simples et l’homme a dû travailler dur pour lui apprendre à tempérer ses pulsions et à faire confiance aux humains, ainsi qu’à ses congénères. « Les gens ne signifiaient rien pour lui, car ils ne faisaient que l’abandonner », raconte le bienfaiteur du Rottweiler à The Dodo.



The Dodo

Luke l’a éduqué et lui a fait comprendre qu’il était désormais en sécurité. « J’ai dû lui montrer que je n’avais pas peur de lui et que je n’avais pas l’intention de le fuir, contrairement à ce qu’il avait vécu avec les humains. Il a respecté cela, en quelque sorte, et à partir de là, notre relation a commencé à se développer », explique l’ancien soldat.



The Dodo

A pas de géant

Freddo et Luke sont devenus d’inséparables amis. Cet attachement et cette proximité, le chien l’exprime également à l’égard de la famille de son maître, en particulier ses enfants envers lesquels il se montre très protecteur.



The Dodo

Le Rottweiler a également réalisé d’énormes progrès dans son rapport à ses semblables. « Marcher au sein d’une meute de chiens et ne pas ressentir d’hostilité, c’était un pas de géant pour Freddo », dit son propriétaire à ce propos.



The Dodo

Freddo n’a jamais été aussi heureux de sa vie. Il passe ses journées à courir sur l’herbe, à jouer avec les autres chiens en toute confiance, à patauger dans la piscine et à recevoir de l’affection. Une vie à mille lieues de celle qui était la sienne par le passé.

A lire aussi : Blessé et orphelin à la suite d'un incendie, ce chiot peut à nouveau aspirer au bonheur en rencontrant un pompier 1 mois plus tard



The Dodo