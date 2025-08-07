  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Sauvetages
  5. "Comment peut-on encore faire ça en 2025 ?", une chienne retrouvée attachée à un arbre est sauvée in extremis

"Comment peut-on encore faire ça en 2025 ?", une chienne retrouvée attachée à un arbre est sauvée in extremis


dans la catégorie Sauvetages

Abandonnée au cœur d’un bois, une chienne attachée à un arbre a été retrouvée dans un état de grande détresse. L’affaire, révélée par une association lorraine de protection animale, a rapidement suscité l’indignation sur les réseaux sociaux. Grâce à l’intervention rapide des bénévoles, le quadrupède est aujourd’hui hors de danger. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cet acte révoltant.

Illustration : "
© La SPA - Refuge de Thionville / Facebook

Elle devait être apeurée et perdue… Seule au milieu de la forêt, privée d’abri, de liberté, de nourriture et d’eau, une chienne attendait désespérément que quelqu’un lui vienne en aide. Cette main tendue a fini par arriver. Elle est désormais en sécurité après avoir été confiée à une famille d’accueil par une association locale de protection animale, rapportait Lorraine Actu le mercredi 6 août.

La triste découverte de l’animal a eu lieu le mardi 5 août, au cœur de la forêt communale d’Hettange-Grande, en Moselle.

La chienne en question était attachée à un arbre. Sur sa page Facebook, publication ayant été supprimée par la suite, la SPA de Thionville indiquait que la laissée pour compte, “de type staff”, était “terrifiée, incapable de quitter les lieux, livrée à elle-même sans eau ni nourriture”.

Vos frais vétérinaires remboursés !

Illustration de l'article : "Comment peut-on encore faire ça en 2025 ?", une chienne retrouvée attachée à un arbre est sauvée in extremis
La SPA - Refuge de Thionville / Facebook

Comment peut-on encore faire ça en 2025 ? Un être vivant ne mérite jamais un tel sort”, pouvait-on également y lire.

La propriétaire identifiée, une plainte déposée

La SPA de Thionville a lancé un appel à témoin dans l’espoir de retrouver la famille de la chienne ou des personnes détenant des informations autour des circonstances de cet abandon.

Prise en charge par l’association mosellane, la chienne se repose et reçoit soins et affection de la part de la famille d’accueil à laquelle elle a été confiée. Hier soir, la SPA de Thionville a annoncé, dans un nouveau post Facebook, que “la propriétaire du chien [avait] été identifiée” et qu’elle s’était “présentée au refuge de son plein gré”, raison pour laquelle elle a décidé de supprimer la publication initiale comme évoqué plus haut.

L’association a ajouté qu’une plainte allait être déposée ce jeudi.

A lire aussi : Une chienne devient la mère de 2 jeunes tigres blancs abandonnés

L’enquête suit son cours, tandis que la chienne, désormais entre de bonnes mains, peut se préparer pour un nouveau départ.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : "Déterminée à adopter un chiot malgré le refus catégorique de sa famille, cette jeune fille use d’une technique originale pour les convaincre" Emotion

Déterminée à adopter un chiot malgré le refus catégorique de sa famille, cette jeune fille use d’une technique originale pour les convaincre

Adopter un chiot implique de grandes responsabilités dont il faut avoir pleinement conscience. Lorsqu’un enfant...

06/08/25 | Par P. Nemard