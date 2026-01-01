Depuis qu’il a cette couverture, ce chien lui témoigne un attachement incroyable, ne la quittant jamais, même pour jouer (vidéo)

Si vous pensiez que seuls les petits humains avaient des doudous, détrompez-vous ! Nos amis les chiens en ont aussi. La preuve en est : Trooper, un magnifique Golden Retriever, adore la couverture qu’on vient de lui offrir. Il ne s’en sépare jamais !

À Corry, en Pennsylvanie (États-Unis), Trooper est devenu la mascotte officielle de la concession de son maître, « David Corry Cars ». Tous les jours, l’adorable Golden Retriever égaye les journées de l’établissement avec ses pitreries, mais également celles des internautes qui suivent ses aventures via les réseaux sociaux. Dernièrement, le toutou les a d’ailleurs fait rire aux éclats avec une vidéo trop mignonne.

Un véritable coup de cœur

Dans cette publication relayée par DogTime, on découvre la passion dévorante du toutou pour sa couverture préférée. Trooper vient de la recevoir et depuis c'est le grand amour.

Désormais, dès qu’il l’aperçoit, le toutou est fou de joie, remuant vigoureusement la queue, plein d’enthousiasme. Il adore l’attraper comme un jouet ou se blottir tendrement dedans. Même lorsqu’on le caresse, il refuse de quitter son doudou une seule seconde.

© @trooperatdavidcorrycars / Instagram

Ce qu’il préfère par-dessus tout, c’est le moment où ses humains dépose la douce couverture sur son dos. La vidéo montre toutefois que cette pratique peut réserver des petites surprises à Trooper… Tout à son jeu, le toutou met parfois la couverture sur la tête, lui cachant les yeux et l’empêchant de se cogner la tête contre le mur. Que tout le monde se rassure : Trooper ne s’est pas fait mal.

La légende de la publication évoque néanmoins avec humour une éventuelle petite bosse sur la tête du chien, en disant : « Il va peut-être falloir faire un tour au garage pour cette bosse sur la tête. »

© @trooperatdavidcorrycars / Instagram

Des pitreries qui font sensation

Cette amusante vidéo a beaucoup fait rire les internautes qui ont trouvé Trooper tout simplement « mignon » et « adorable ».

La plupart d’entre eux ont évoqué le moment où le chien s'est cogné la tête contre le mur. « J'ai presque entendu ses petits cris de joie quand il s'est cogné contre le mur ! », a commenté un des spectateurs. D’autres se sont émerveillés devant les pitreries du toutou, ravis de voir sa queue s’agiter sans arrêt, signe évident de son bonheur.

Trooper est certainement le meilleur ambassadeur de la concession de son maître et on aimerait devenir client de l’établissement juste pour avoir le plaisir de croiser son adorable frimousse !