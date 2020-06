Une association parcourt des milliers de kilomètres pour offrir une vie meilleure à ces chiots initialement condamnés

Alors qu’ils étaient destinés à être abattus en Corée du Sud, des chiots ont été sauvés par une association qui les a emmenés loin de leur pays d’origine, pour commencer leur nouvelle vie.

Enseignante à la retraite, Nami Kim consacre sa vie à la défense et au sauvetage des animaux en détresse dans son pays, la Corée du Sud. Elle se bat notamment pour sauver un maximum de chiens des abattoirs, pour faire fermer ces établissements et aider ceux qui y travaillaient à trouver d’autres emplois, comme le raconte The Dodo.

Nami Kim compte ainsi des centaines de canidés sortis de l’enfer. L’une de ses plus belles opérations a eu lieu en 2016, quand, parmi un groupe de 300 chiens secourus, 10 chiots ont été envoyés aux Etats-Unis. Elle avait, en effet, contacté l’Animal Humane Society du Minnesota qui, bien que n’ayant jamais organisé de transport international d’animaux par le passé, n’avait pas hésité une seule seconde à répondre à l’appel à l’aide de la militante sud-coréenne. Brie Nodgaard, de l’association américaine, parle d’ailleurs de Nami Kim comme d’une « femme vraiment remarquable » et la considère comme son « héroïne ».

Les 10 jeunes chiens ont d’abord subi des examens vétérinaires pour être déclarés aptes à voyager. Une récolte de fonds a ensuite permis de financer leur transport par avion. Les chiots ont ainsi pu quitter la Corée et rallier Chicago, dans l’Illinois.

Là, depuis un autre aéroport, on les a embarqués dans un petit avion de Pilots N Paws, un collectif de pilotes qui transportent bénévolement les animaux à travers tous les Etats-Unis. Par la suite, des membres de l’Animal Humane Society du Minnesota sont allés les chercher pour les conduire dans leur refuge.

Les 5 femelles (Tora, Bliss, Honey, Rosie et Tannie) et 5 mâles (Tommy, Charlie, Mark, Tucson et Leo) ont reçu de la nourriture, eu droit à un bon bain et à un repos bien mérité. « Je pouvais voir dans leurs yeux qu’ils savaient qu’ils étaient désormais en sécurité », se souvient Brie Nodgaard. En quelques jours, plusieurs d’entre eux ont trouvé des familles d’adoption. Mission accomplie pour Nami Kim et l’équipe d’Animal Humane Society du Minnesota !