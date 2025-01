Les larmes de joie d'un homme retrouvant son chien qu'il croyait disparu dans sa maison détruite par les flammes depuis des jours

Le quartier de Pacific Palisades, à Los Angeles (Californie), a été très durement touché par les incendies qui sévissent actuellement dans la région. Le bilan le plus récent fait état de 24 décès, de dizaines de milliers de bâtiments détruits ou endommagés, ainsi que de très vastes étendues forestières calcinées.

La maison de Casey Colvin se trouvait justement à Pacific Palisades. Elle n’est, hélas, plus qu’un tas de décombres calcinés. Il ne s’y trouvait pas lorsque l’ordre d’évacuation avait été donné le mardi 7 janvier, car il travaillait. Ses chiens Tika Tika Tika et Oreo, en revanche, y étaient.



lizkreutznews / Instagram

« Ils méritent mieux que cela »

Il avait passé 5 heures coincé dans le trafic routier pour essayer de rentrer chez lui et récupérer ses 2 amis canins. C’est là qu’il avait rencontré Liz Kreutz, reporter chez NBC4 Los Angeles. Désespéré, il avait confié à la journaliste qu’il les avait « littéralement sauvés de la rue » et qu’ils « méritent mieux que cela », avant de lui demander comment il allait pouvoir regagner son domicile.

Comme tous les autres habitants du secteur, Casey Colvin n’était pas autorisé à y retourner. Un pompier lui avait néanmoins promis d’inspecter sa maison et de secourir ses chiens. Le soldat du feu a pu capturer Tika Tika Tika, mais pas Oreo qui a pris la fuite.

Quelques heures plus tard, les flammes ont consumé l’habitation de Casey Colvin, qui a posté un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Une publication que Liz Kreutz a d’ailleurs relayée.

Le dimanche 12 janvier, un spécialiste des animaux de compagnie perdus s’est rendu sur les lieux pour tenter de localiser Oreo. Il l’a finalement repéré ; le chien dormait sur les ruines de la maison voisine.

« Oreo a été retrouvé ! »

Casey Colvin s’est dépêché de l’y rejoindre, tenant le jouet couinant préféré d’Oreo dans un bras et Tika Tika Tika dans l’autre. Se tenant devant le portail, l’homme s’est mis à parler à son compagnon à fourrure, la voix marquée par l’émotion. Oreo est finalement venu vers lui en courant et son humain a pu l’étreindre en pleurant et en hurlant de joie.

La scène a été filmée par Liz Kreutz, qui l’accompagnait. Il s’est d’ailleurs tourné vers elle pour la remercier. « Oreo a été retrouvé ! », peut-on lire en légende de la vidéo des retrouvailles (ci-dessous) partagée par la journaliste sur Instagram. « Un moment incroyable et une lueur [d’espoir] dans une période si dévastatrice », conclut la reporter.

