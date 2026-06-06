Une association obtient la libération de 135 Beagles élevés pour les laboratoires pour leur offrir un nouveau départ

Après avoir échappé à un destin tout tracé dans les laboratoires, 135 Beagles sauvés aux Etats-Unis découvrent enfin les joies d’une vie normale et s’apprêtent à rejoindre des familles aimantes. Une vidéo touchante montre déjà certains de leurs compagnons courir et jouer librement pour la première fois.

En avril 2026, 2 associations de protection animale, Big Dog Ranch Rescue et Center for a Humane Economy, avaient négocié la libération de 1500 chiens élevés par Ridglan Farms, une entreprise située à Blue Mounds dans le Wisconsin (Etats-Unis), en en faisant l'acquisition. Tous de race Beagle, les canidés en question étaient destinés aux laboratoires.

2 mois plus tard, 135 de ces rescapés sont arrivés au refuge de Big Dog Ranch Rescue, à Loxahatchee Groves dans l'Etat de la Floride. 67 d'entre eux resteront dans cette structure d'accueil, tandis que le reste sera réparti entre différentes autres associations, rapporte WPBF .

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Ils ont été pris en charge le 3 juin pour être stérilisés, soignés, réconfortés et socialisés en vue de les préparer à l'adoption. Les chiens pourront ainsi commencer concrètement leur nouvelle vie.



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Joie de vivre retrouvée

Le 31 mai, Big Dog Ranch Rescue a partagé une vidéo particulièrement émouvante, où l'on peut voir un autre groupe de Beagles issus de la même opération de sauvetage, s'en donnant à cœur joie dans le jardin du refuge. Ils pouvaient enfin bouger à leur guise, s'amuser, courir et mener une vie normale et heureuse, loin de celle bien plus triste qu'ils connaissaient jusque-là.

Nul doute que leurs congénères arrivés le 3 juin retrouveront bientôt cette même joie de vivre, avant de rejoindre leurs futures familles pour toujours.

L’info Woopets : pourquoi les Beagles sont-ils souvent utilisés dans les laboratoires ?

Victime de sa douceur, le Beagle est l’une des races les plus fréquemment utilisées dans la recherche biomédicale et pharmaceutique à travers le monde. Ce choix ne repose pas sur une caractéristique biologique unique, mais principalement sur des critères pratiques et historiques.

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De taille moyenne, facile à loger et à manipuler, le Beagle est également réputé pour son tempérament généralement docile et sociable. Ces traits facilitent son élevage en groupe et les interactions régulières avec les équipes de recherche.

Cette utilisation reste largement critiquée sur le plan éthique, notamment en raison des conditions de vie imposées à ces animaux. De nombreuses voix appellent à accélérer la transition vers des méthodes de recherche alternatives plus prédictives et moins dépendantes de l’expérimentation animale.