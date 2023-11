"Un exploit remarquable" : Ce pays est le premier au monde avec 100% de chiens errants vaccinés et stérilisés

Au Bhoutan, il n’y a plus un seul chien errant non stérilisé et non vacciné. C’est ce que les autorités du pays et l’association de protection animale ayant collaboré avec elles ont annoncé lors d’une cérémonie officielle.

Connu notamment pour son BNB (bonheur national brut), le royaume du Bhoutan l’est désormais aussi en tant que premier pays au monde dont l’ensemble de la population des chiens des rues est stérilisée et vaccinée.

Cette annonce rapportée par World Animal News a été faite lors de la cérémonie du Projet national de gestion de la population canine et de contrôle de la rage (National Dog Population Management and Rabies Control Project), un programme mené par le gouvernement bhoutanais et l’association Humane Society International (HSI).

L’évènement s’est tenu dans la capitale Thimphou en présence du Premier ministre, le Dr Lotay Tshering, et les représentants de HSI.



World Animal News

Frontalier de la Chine et de l’Inde, le Bhoutan devait trouver une solution viable aux problèmes posés par l’augmentation constante de la population de chiens errants. C’est ce qui l’avait amené à faire appel à Humane Society International en 2009, date du début du programme en question.

Une campagne pilote de stérilisation et de vaccination des canidés des rues avait d’abord été menée dans la capitale, avant son extension à l’échelle nationale. En 14 ans, ce sont ainsi plus de 150 000 chiens qui ont été stérilisés et vaccinés, tandis que 32 000 ont été identifiés par puce électronique.

L’initiative a aussi consisté à sensibiliser le public au bien-être animal et à la cohabitation harmonieuse entre humains et chiens.



World Animal News

« Nous félicitons le peuple du Bhoutan pour cet extraordinaire succès en faveur des chiens »

Lors de la cérémonie, le Premier ministre a remis aux représentants de Humane Society International une plaque en reconnaissance de son « soutien constant et indéfectible » à cette opération de longue haleine.

« Cela a été une longue aventure avec un apprentissage et un ajustement continus, mais le gouvernement s'est engagé dès le début, ce qui nous a permis d'améliorer constamment le programme, a déclaré Keren Nazareth, directrice chez HSI. Nous félicitons le peuple du Bhoutan pour cet extraordinaire succès en faveur des chiens, qui apporte également d'énormes avantages aux communautés locales. »

A lire aussi : Cette jeune chienne rescapée du marché de la viande canine est prête pour sa nouvelle vie (vidéo)



World Animal News