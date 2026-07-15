Un Bouvier Bernois trouve un chaton dans un parc et refuse de l’abandonner, il devient « le grand frère le plus attentionné » (vidéo)

Duncan est un magnifique Bouvier Bernois, qui a refusé d’abandonner un chaton errant trouvé dans un parc. Le jeune félin, bien installé dans son nouveau foyer, a non seulement été adopté par le grand chien, mais aussi par ses humains ! Aujourd’hui, il est devenu le meilleur ami du canidé, qui veille toujours sur lui comme un grand frère.

Comme le raconte le média Pet Helpful, un Bouvier Bernois nommé Duncan a découvert un chaton errant dans un parc et a refusé de l’abandonner. Ses humains ont sauvé le jeune félin et l’ont installé dans leur petit nid douillet.

Complètement gaga de son nouveau meilleur ami, le grand chien adore passer des heures à ses côtés et semble le protéger comme le ferait un grand frère bienveillant.

© @duncan_the_bernese / Instagram (capture d'écran)

« Il a décidé que ce chaton était son nouveau meilleur ami »

« Il y a quelques jours, on a trouvé ce petit chaton roux, et on a pris le temps de voir comment il s'intègre à notre famille, expliquent ses adoptants sur son compte Instagram, et franchement… Duncan nous a complètement conquis avec sa douceur. Il a décidé que ce chaton était son nouveau meilleur ami et il est le grand frère le plus attentionné. »

Dans une vidéo ayant récolté près de 83 000 mentions « j’aime », on peut voir le Bouvier Bernois couché par terre, la tête posée sur le jeune félin. Puis, il lui donne quelques coups de museau affectueux, avant de le laisser s’installer confortablement contre son corps chaud.

« C’est son bébé maintenant »

« Je crois que Duncan a décidé que tu le gardais », écrit une internaute. « Duncan affirme qu’il est SON chaton », ajoute une dénommée Laura. « C’est son bébé maintenant », commente un autre utilisateur du réseau social.

D’autres publications montrent le jeune félin au pelage roux profiter de sa nouvelle vie. Visiblement, il aime aussi les siestes contre l’autre chien du foyer, Boone, et ses nouveaux humains préférés !

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Le conseil de Woopets : comment présenter un chien et un chaton ?

Une rencontre bien organisée entre un chien et un chaton augmente les chances d'une bonne entente et limite le stress des 2 animaux. Le jeune félin doit disposer avant tout d'une pièce où il peut rester en sécurité avec sa litière, sa nourriture, son eau et son couchage. Le chien, lui, conserve ses habitudes pour éviter toute frustration.

Les premiers contacts passent par les odeurs. Il est conseillé d'échanger une couverture, un jouet ou un tissu ayant servi à chacun afin qu'ils se familiarisent avec leur présence sans se voir.

La première rencontre doit avoir lieu dans un environnement calme. Le chien reste en laisse pour éviter tout mouvement brusque, tandis que le chaton est libre de s'approcher ou de garder ses distances. Il ne faut jamais le forcer à venir au contact. Chacun avance à son rythme.

Pendant les échanges, récompensez les comportements calmes avec des friandises ou des caresses. Si votre toutou s'excite, aboie ou cherche à poursuivre le jeune félin, il est préférable d'interrompre la séance et de recommencer plus tard. Des rencontres courtes et répétées sont souvent plus efficaces qu'une longue séance.

Le chaton doit toujours avoir accès à des endroits en hauteur où il peut se réfugier s'il en ressent le besoin. Avec le temps, la plupart des chiens apprennent à respecter cet espace. La patience reste votre meilleur allié. Certains duos deviennent complices en quelques jours, mais d'autres ont besoin de plusieurs semaines ou mois avant de partager sereinement le même foyer.