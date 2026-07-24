Ce Cocker négligé et découvert enfermé dans un placard chez son maître décédé vit de joyeuses retrouvailles avec ses sauveurs 2 mois après

Après des semaines de soins et d’attention, Mr. Pickles a retrouvé une nouvelle vie loin de l’épreuve qui l’avait marqué. Ce Cocker Anglais a même pu revoir ceux qui lui ont tendu la main en premier, pour des retrouvailles particulièrement émouvantes.

Longtemps négligé, enfermé dans un espace exigu et secouru après la disparition de son maître, un chien appelé Mr. Pickles se remet de cette phase traumatisante de sa vie auprès de l'association qui l'a recueilli dans la foulée de son sauvetage. Il a récemment pu revoir les policiers et les vétérinaires qui l'avaient sauvé, rapportait ABC11 .

Nous vous avions parlé de Mr. Pickles dans un précédent article. Le 7 mai 2026, ce Cocker Anglais avait été découvert par les adjoints du shérif du comté de Chatham, en Caroline du Nord (Etats-Unis), avec 2 autres chiens dans le logement de son propriétaire décédé. Le quadrupède était enfermé dans un placard.

Mr. Pickles était alors dans un état désastreux, conséquence d'une longue période de négligence. Confié à l'association locale Longleaf Animal Rescue, il avait été transporté à la clinique vétérinaire ER For Pets, à Chapel Hill.

L'équipe soignante avait dû l'anesthésier pour l'examiner, lui retirer une tumeur auriculaire et effectuer plusieurs biopsies. Elle avait également mis 5 heures à le débarrasser de 5 kilogrammes de poils sales et emmêlés, qui cachaient même une vieille collerette vétérinaire.

La joie des retrouvailles

Le chien avait été transformé par cette séance de toilettage intensif, puis par les soins et l'amour reçus de la part des bénévoles de Longleaf Animal Rescue.

Un peu plus de 2 mois plus tard, il se porte beaucoup mieux et a pu rencontrer ses sauveurs : les adjoints du shérif du comté de Chatham et l'équipe vétérinaire.

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ABC11

Ces retrouvailles pleines de joie ont eu lieu le jeudi 16 juillet à la clinique VEG ER For Pets. Mr. Pickles a ainsi pu faire le plein de caresses, de compliments et de jouets.



ABC11

L’info Woopets : pourquoi certains examens et toilettages nécessitent-ils une anesthésie chez le chien ?

Dans certaines situations, l’anesthésie est indispensable pour permettre aux vétérinaires d’examiner et de soigner un animal dans de bonnes conditions. C’est notamment le cas des chiens arrivant après une longue période de négligence, qui peuvent souffrir de douleurs, d’angoisse ou de blessures rendant les manipulations difficiles.

Une anesthésie peut être nécessaire pour réaliser des examens approfondis, retirer une masse ou une tumeur, effectuer des prélèvements, ou encore procéder à un toilettage médical lorsque le pelage est très emmêlé. Les nœuds de poils très serrés peuvent en effet tirer sur la peau, cacher des plaies ou provoquer une gêne importante.

Cette prise en charge permet aussi d’éviter un stress excessif pour l’animal et de limiter les risques de blessures pendant les soins.

Toutefois, avant de recourir à la sédation, le vétérinaire prend sa décision en tenant compte de l’âge, de l’état de santé et des besoins du chien.