Après avoir vécu 5 ans en laboratoire, ce Beagle découvre les jouets et s'amuse pour la première fois de sa vie (vidéo)

Certaines familles ont un projet d’adoption précis, et souhaitent sauver un animal issu d’un laboratoire. Aux États-Unis, une femme nommée Yvonne Horan a donné une seconde chance à un chien qui a passé 5 ans de sa vie à servir de cobaye et avait absolument tout à découvrir.

L’adoption d’un animal de compagnie est souvent une expérience émouvante. L’amour et les soins permettent à des boules de poils en détresse de se métamorphoser en compagnons de vie épanouis.

De l’autre côté de l’Atlantique, un Beagle nommé Barkley a découvert le bonheur de la vie de famille après avoir passé 5 ans dans un laboratoire. Yvonne Horan l’a adopté auprès du Kindness Ranch Animal Sanctuary, qui sauve régulièrement des animaux utilisés à des fins de recherche.

© @barbieheadsonfire / TikTok

Comme l’explique Yvonne au Dodo, le chien a quasiment toutes les dents arrachées. À son arrivée, il a dû découvrir absolument tout du monde extérieur.

« Il ne savait pas ce qu’étaient les friandises, ni comment jouer avec nos 2 autres chiens, explique son adoptante, nous essayons de ne pas penser au passé. Nous nous disons simplement : "Vivons l’instant présent et donnons-lui la meilleure vie possible." »

« Merci de l’avoir sauvé »

Depuis son adoption il y a 2 mois, Barkley a appris à marcher en laisse et à se faire porter. Yvonne a affirmé que ses 2 autres compagnons à 4 pattes ont été de formidables modèles pour le Beagle. Ces derniers lui montraient comment utiliser certains accessoires, par exemple.

Pendant un certain temps, Barkley a notamment observé la routine de l’un d’entre eux, Arthur, qui aime transporter ses jouets dans le jardin afin de s’amuser avec. Le nouveau membre de la famille a commencé par renifler les joujoux, jusqu’au jour où il s’est finalement décidé à imiter son frère.

© @barbieheadsonfire / TikTok

« Il s’est approché, a attrapé le jouet et a commencé à courir dans le jardin, confie Yvonne, il avait l’air si heureux. Sa queue remuait, et nous étions tout excités. » La vidéo montrant cette première fois absolument émouvante a été publiée sur TikTok, et a reçu plusieurs centaines de mentions « j’aime ».

« Les tests sur animaux sont horribles. Merci de l’avoir sauvé » ; « Il mérite tellement tout cet amour », ont écrit certains internautes dans la section dédiée aux commentaires.

Heureux et en forme, Barkley savoure la vie, la vraie ! Nombre de personnes disent qu’il a de la chance d’avoir une famille aussi aimante et patiente.

Mais Yvonne voit les choses différemment. « C’est nous qui avons beaucoup de chance », conclut-elle.