Ce Cane Corso puissant et imposant devient le grand frère le plus doux d'un chaton plein d'énergie (vidéo)

Diesel est un magnifique Cane Corso aux allures de dur à cuire. Mais quand un adorable chaton a poussé les portes de son foyer, le grand chien a révélé toute sa douceur et sa sensibilité. Le jeune félin a conquis son cœur de doux géant.

Le Cane Corso est un chien impressionnant. Diesel, représentant de la race, n’échappe pas à la règle. Mais derrière sa carrure massive, se cache un cœur en or.

Comme le rapporte le média Parade Pets, le brave toutou a rencontré le nouveau chaton de sa famille il y a quelque temps. Dès l’arrivée de son jeune compagnon, nommé affectueusement Nimbus, Diesel a laissé transparaître sa nature sensible.

Un grand frère au poil

Le doux géant a immédiatement été charmé par la minuscule boule de poils. Le grand chien fait même attention à ne pas lui marcher dessus.

Chaque interaction avec le chaton est empreinte de délicatesse. Il semble que ce Cane Corso est né pour être le grand frère de cette boule d’énergie insouciante et pleine de vie ! Diesel en est complètement gaga et adore passer ses journées en sa compagnie !

Il balaie ainsi les préjugés pouvant avoir la dent dure. Sa puissance et son apparence imposante lui donnent une réputation intimidante. Bien éduqué et sociabilisé, Diesel est un amour de chien qui ne demande qu’à aimer tendrement !

🐾 Comment préparer cette première rencontre ? ⚠️ Pourquoi les oreilles coupées sont dangereuses ? 💕 D'autres histoires de cohabitation chien-chat Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Un chien avec des oreilles coupées ?

Comme on peut le voir sur les vidéos, le Cane Corso a les oreilles coupées. Normalement, cette race de chien arbore des oreilles triangulaires qui tombent naturellement vers l’avant de la tête.

Pou rappel, l’otectomie est strictement interdite en France. Cette pratique est considérée comme une mutilation lorsqu'elle n'est pas justifiée par une nécessité médicale. Seul un vétérinaire peut exceptionnellement la pratiquer pour traiter une blessure ou une maladie affectant les oreilles de l'animal.

Le fait de faire pratiquer ou de pratiquer soi-même une otectomie pour des raisons esthétiques vous expose à des sanctions pénales pour mauvais traitements envers un animal. Les peines peuvent aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.

Au-delà de son caractère illégal, cette pratique comporte des risques pour le chien : douleur, complications liées à l'anesthésie, infections, saignements, mauvaise cicatrisation, stress important… Les oreilles jouent également un rôle essentiel dans la communication canine. Les tailler peut perturber les interactions avec les autres toutous.

Le conseil de Woopets : comment présenter un chien et un chaton en toute sécurité ?

La première rencontre entre un chien et un chaton ne doit jamais être forcée. Commencez par les habituer à l'odeur de l'autre en échangeant leurs couvertures ou leurs jouets pendant quelques jours.

Le jour de la présentation, choisissez un environnement calme. Gardez le chien en laisse afin de contrôler ses mouvements, tandis que le chaton doit pouvoir se déplacer librement et surtout disposer d'un refuge en hauteur ou d'une pièce où il pourra se retirer s'il se sent en danger. Ne le portez pas dans vos bras face au toutou, car il pourrait paniquer et griffer.

Laissez les 2 animaux s'observer à distance sans les obliger à interagir. Récompensez le chien lorsqu'il reste calme et ignorez les comportements trop excités. Les séances doivent être courtes et répétées plusieurs fois par jour, en augmentant progressivement leur durée si tout se passe bien.

Même si les premiers échanges semblent prometteurs, ne laissez pas un chien et un chaton seuls ensemble tant que vous n'êtes pas certain qu'ils se tolèrent. Chaque animal avance à son rythme : certains deviennent complices en quelques jours, tandis que d'autres ont besoin de plusieurs semaines pour cohabiter sereinement.