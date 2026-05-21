Leur chien qui jouait dehors rentre subitement et saute sur leur lit pour les réveiller, les faisant sortir à temps pour échapper au feu

Réveillée aux aurores par l’agitation soudaine de son chien, une famille de Pennsylvanie a échappé de peu à un incendie qui a ravagé son garage et ses 2 véhicules. Grâce au réflexe salvateur de l’animal et à l’intervention rapide des secours, tout le monde a pu être évacué à temps.

Une fois de plus, une famille a pu se mettre à l'abri des flammes grâce à son chien qui s'est rendu compte du danger avant tout le monde. Nous avions déjà relayé bon nombre de récits similaires de canidés héroïques, dont ceux de Rocco le Pitbull et de Big Baby l'American Bully.

Un autre de leurs congénères s'est illustré dans le domaine de l'alerte à l'incendie cette semaine. Son nom n'a pas été révélé, mais il a sauvé la vie de ses humains, qui habitent le township de Middle Paxton, faisant partie du comté de Dauphin en Pennsylvanie (Etats-Unis).

Les faits, rapportés par WGAL News 8 , ont eu lieu tôt le matin du mercredi 20 mai. Peu avant 5 heures, le chien en question, qui se trouvait à l'extérieur, est rentré subitement et a bondi sur le lit de ses propriétaires. Il était extrêmement agité et tremblait. Il cherchait clairement à les réveiller et à attirer leur attention sur quelque chose d'inquiétant.

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Photo d'illustration

Sorti de son sommeil, son maître a entendu une explosion. Il a aussitôt composé le 911, le numéro d'urgence.

Le garage et les 2 véhicules de la famille détruits, mais pas de blessé grâce au chien

Le service local d'incendie et de secours (Dauphin - Middle Paxton Fire Company) est arrivé peu après sur les lieux. D'après le commandant des pompiers, Shane Swenson, le feu avait déjà entièrement détruit le garage et les 2 véhicules qui s'y trouvaient.

Grâce à l'intervention rapide de ses hommes, l'incendie ne s'est pas étendu au reste de la propriété. Par dessus tout, il n'y a eu aucun blessé, et le mérite revient ici en très grande partie au chien de la famille qui a permis à tout le monde de sortir à temps et d'appeler les secours.

La vidéo ci-dessous, partagée par WGAL News 8 sur sa page Facebook, montre l'ampleur des dégâts causés par l'incendie, dont l'origine n'a pas encore été déterminée :

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