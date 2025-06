Une association met fin à la détresse d'un couple de chiens et leurs 7 petits enfermés dans une voiture épave

Dans le Val-d’Oise, une intervention poignante menée par l’association Action Protection Animale a permis de sauver 9 Huskies Sibériens, dont 7 chiots, retrouvés enfermés dans une voiture insalubre. Entre chaleur étouffante, malnutrition et absence totale de soins, ces chiens vivaient un véritable calvaire. Le père, en détresse, urinait du sang, tandis que la mère luttait pour maintenir ses petits en vie. Grâce à la mobilisation rapide et efficace des bénévoles d’APA, ils sont aujourd’hui hors de danger et peuvent renouer avec l’espoir d’une vie meilleure.