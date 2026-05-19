Un Saint-Bernard montre à quel point il est patient lors de l’arrivée du nouveau chaton de la famille (vidéo)

Connu grâce à un compte TikTok, Paco est un Saint-Bernard d’une patience et d’une tendresse exemplaire. Il a eu l’occasion de le montrer à ses humains et aux internautes une nouvelle fois lorsque son nouveau petit frère félin est arrivé à la maison. Le petit chat a été d’emblée à l’aise avec ce grand chien dont il n’a pas eu peur un seul instant.

Régulièrement présent sur le compte TikTok « @bigpawspaco », Paco véhicule une belle image de la race Saint-Bernard, déjà connue pour son caractère facile et généreux. Chiens comme félins s’entendent toujours bien avec Paco, et il faut dire que le canidé y met du sien pour que tout se passe au mieux.

Une rencontre marquée par la curiosité

Lorsque Paco et son petit frère chat se sont rencontrés pour la première fois, leurs propriétaires avaient quelques appréhensions, soulignait Parade Pets. Ils craignaient que le grand chien puisse effrayer le petit félin, mais ont pu vite constater que tout serait fluide.

En effet, dès la sortie de sa caisse de transport, le chaton malicieux s’est dirigé vers le grand chien, aucunement effrayé, et lui a même lancé quelques petits coups de pattes en direction du museau.

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Une patience rarement égalée

Face aux attaques tendres du chaton, Paco n’a pas montré une once d’agressivité. Au contraire très calme, le grand chien était décidé à laisser tout son temps au nouvel arrivant de la maison.

Les propriétaires ont publié 2 vidéos mettant en avant les 2 temps de la rencontre. Après cette très courte période d’adaptation entourée de tendresse, les 2 animaux ont forgé un lien d’amitié très fort, au point de dormir ensemble. Paco a été félicité par les internautes pour son tempérament particulièrement doux et conciliant. Ils soulignent aussi à quel point le petit félin est chanceux d’avoir un tel grand frère.

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Comment préparer au mieux la rencontre entre un chien et un chaton ?

La cohabitation entre chien et chat n’est pas impossible, bien au contraire. Elle demande cependant un petit temps de préparation et de bons réflexes d’anticipation.

Du côté du chien, notre conseil est d’associer la présence féline à un temps positif. Pour cela, usez des friandises pour créer les bonnes connexions neuronales. Du côté du chaton, l’idée est d’apaiser et de rassurer en récompensant un comportement stable et posé face au chien.

Nous recommandons aussi de rester présent lors de la première rencontre, en tant que médiateur, tout en offrant une porte de sortie possible au chat comme au chien. L’égalité de traitement doit rester le fil rouge de ce moment important.