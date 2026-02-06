« Alors ne pars pas. D'accord ? », un garçon de 4 ans conclut un pacte adorable avec son chien pour l’empêcher de s’échapper (vidéo)

Lorsqu’Alfie, le chien de la famille, s’est échappé du jardin quelques semaines après son adoption, le petit Jack, 4 ans, a été très contrarié et inquiet pour le toutou. Il a donc décidé de prendre les choses en main et de proposer un marché à la boule de poils.

Alfie n’a pas eu un début de vie facile. Sa portée avait été abandonnée dans une boîte au bord d’une route dans le Tennessee (États-Unis), avant d’être recueillie par l’association Eleventh Hour Rescue.

S’il a rapidement eu la chance de trouver une famille aimante auprès de Teresa Valente, le toutou a voulu s’enfuir du jardin à peine quelques semaines après son arrivée dans sa nouvelle maison, obligeant ses maîtres à courir pour le rattraper dans la rue. Ce jour-là, après avoir expliqué à son fils Jack, alors âgé de 4 ans, ce qui pourrait arriver si Alfie fuguait à nouveau, Teresa a assisté à une scène absolument adorable qu’elle a immédiatement filmée.

Un pacte pour ne plus s’enfuir

Dans cette vidéo récemment partagée sur TikTok, on voit Jack en pleine conversation avec Alfie. Ayant bien compris, les dangers d’une nouvelle fugue, le petit garçon avait décidé de l’expliquer à son toutou. On le voit assis par terre à côté d’Alfie, le suppliant de ne plus s’enfuir.

« N'essaie plus de t'enfuir », dit le petit garçon à son toutou d'une voix tremblante. « Parce que maman a besoin de te voir. Voilà. Elle a besoin de te voir. Sinon, tu ne seras plus notre chien. Tu seras le chien de quelqu'un d'autre. Alors ne pars pas. D'accord ? », ajoute Jack en serrant la patte d'Alfie.

« Ils se sont même serré la main pour conclure l'accord à la fin », précise Teresa en légende de cette douce publication.

« Maintenant il est bien en sécurité »

Cette touchante scène est rapidement devenue virale, au grand étonnement de Teresa. « Je n'en reviens pas du succès de la vidéo ! Je suis enseignante, pas créatrice de contenu », a-t-elle expliqué à People. « J'ai simplement retrouvé une vieille vidéo que je trouvais mignonne et je me suis dit qu'elle pourrait plaire à d'autres. Je ne pensais pas qu'elle rencontrerait un tel succès. »

© Teresa Valente

La scène s’est en effet déroulée il y a près de 2 ans et, depuis, Alfie s'est bien intégré à sa nouvelle famille.

« Alfie se porte à merveille. », assure Teresa. « Nous pensons que ses parents devaient être des chiens de chasse car Alfie adore poursuivre les écureuils et les lapins dans notre jardin ».

© Teresa Valente

Ses maîtres ont également pris quelques mesures de sécurité. « On le tient en longe dans le jardin pour éviter qu'il ne suive les petits animaux par-dessus la clôture. On a retenu la leçon, et maintenant il est bien en sécurité », explique sa maîtresse. Il semble donc que le petit Alfie respecte à la lettre le pacte passé avec son jeune maître...