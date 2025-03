Policiers et vétérinaires volent au secours d'une chienne affamée et déshydratée découverte attachée à une palette

Où le propriétaire se trouve-t-il ? S’il l’a abandonnée, pourquoi l’a-t-il fait ? Pour quelle raison était-elle dans un état de santé aussi préoccupant ? Pour le moment, il y a plus de questions que de réponses au sujet d’une chienne malade et cachectique, attachée à une palette. Pendant que la police poursuit son enquête, les vétérinaires la soignent et espèrent la voir suffisamment rétablie pour lui faire prendre un nouveau départ.