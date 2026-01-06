Après des années de souffrance, une petite Pitbull connaît enfin le bonheur en découvrant son tout premier jouet (vidéo)

Pour Star, une adorable Pitbull hébergée en famille d’accueil, la vie n'a pas toujours été facile. Marquée par un passé compliqué, la boule de poils n'avait même jamais eu de jouet à elle. Alors, lorsqu'elle en a enfin reçu un, elle était aux anges !

Les jouets occupent une place essentielle dans la vie de la plupart des chiens. Pourtant, de nombreux toutous sont privés de cette chance. C’était précisément le cas de Star, une petite femelle Pitbull au passé difficile.

Un passé tragique

Comme le rapporte PawNation, la vie de cette adorable chienne n’a pas été tendre jusque-là. Avant son sauvetage, ses anciens « propriétaires » l’avaient maltraitée et ils avaient même tenté de la jeter d’un pont. Par miracle, Star a heureusement survécu et, depuis, sa force et sa résilience sont tout simplement extraordinaires. Lorsqu’elle a été retrouvée par le personnel du refuge, Star remuait même la queue, malgré toutes les épreuves qu’elle avait traversées.

© @wally_the_pit / TikTok

Placée en famille d’accueil depuis quelques mois, la chienne connaît aujourd’hui une véritable renaissance : elle a pris du poids, guéri de la dirofilariose et commencé à découvrir la douceur d’une vie entourée d’amour, mais également de jeu.

Une découverte magique

Star n’avait jamais eu de jouet jusque-là. Alors, quand elle a reçu son tout premier jouet, la chienne était émerveillée et ravie d’avoir enfin quelque chose à elle !

© @wally_the_pit / TikTok

Au début, elle ne comprenait pas le principe de le rapporter, mais elle a rapidement appris à jouer, devenant même une experte.

Dans une vidéo TikTok, on découvre à quel point ce simple jouet a rempli son cœur de joie. On la voit ainsi mâchouiller une peluche, refusant de la donner, puis jouer avec enthousiasme avec sa mère d’accueil.

Curieuse et enjouée, la chienne cherche désormais un foyer calme, idéalement sans autres animaux, où elle pourra continuer à s’épanouir. Dans son futur foyer, de nombreux jouets seraient bien sûr les bienvenus et, qui sait, elle pourrait même laisser sa nouvelle famille en tenir un…