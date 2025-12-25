Maigre, muselé avec un câble et une lourde chaîne attachée au cou à son arrivée au refuge, ce chien renaît grâce à une bénévole dévouée
Malgré sa douloureuse histoire lourde et les séquelles visibles qu’il porte encore, Cheesy n’a jamais cessé d’espérer. Pris en charge par un refuge californien, ce chien au cœur tendre découvre peu à peu qu’il peut à nouveau faire confiance aux humains, grâce à l’attention et à la patience d’une bénévole qui l’accompagne depuis des mois. Aujourd’hui plus apaisé et prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie, il attend simplement que quelqu’un remarque tout ce qu’il a à offrir. L’équipe du refuge, convaincue de son potentiel et de sa douceur, continue de croire qu’une famille finira par voir en lui le compagnon exceptionnel qu’il est devenu.
Un chien mal en point et clairement victime de maltraitance avait été amené au Yolo County Animal Shelter, en Californie (Etats-Unis), en avril 2025. Il était dans un triste état. Appelé Cheesy par ses bienfaiteurs, “il avait été trouvé par un bon samaritain, errant, avec un câble métallique enroulé autour du museau et une lourde chaîne autour du cou. Cette personne l'avait amené à notre refuge, mais personne n'est jamais venu le réclamer”, raconte un porte-parole du refuge à Newsweek.
Il était marqué physiquement, mais aussi sur le plan émotionnel. Le quadrupède était traumatisé ; il avait peur des hommes et de rester à l’intérieur.
L’une des bénévoles du Yolo County Animal Shelter a décidé de s’occuper personnellement de Cheesy. “Elle travaille régulièrement avec lui depuis des mois pour l'aider à reprendre confiance en lui et à lui apprendre des compétences allant des bases, comme apprendre à marcher à l'intérieur sans avoir peur, aux ordres un peu plus avancés comme ‘assis’, ‘donne la patte’ et ‘touche’”, détaille le porte-parole de la structure d’accueil californienne.
Cheesy continue de progresser en attendant le grand jour
Aux côtés de sa nouvelle amie, le chien apprend à se détendre et à être aimé. Cheesy est aujourd’hui prêt à passer à la prochaine grande étape qu’est l’adoption. Malheureusement, les visiteurs ne se bousculent pas devant son box pour le moment.
Les bénévoles pensent que ce manque d’intérêt de la part des potentiels adoptants est dû à sa posture encore réservée. Pourtant, Cheesy a réalisé des grands progrès et révèle son attachante personnalité à tous ceux qui prennent le temps de le connaître.
L’équipe du Yolo County Animal Shelter ne baisse pas les bras et sait que Cheesy finira par trouver le foyer aimant qu’il mérite.
A lire aussi : Quelle que soit la situation, cette femelle Golden Retriever refuse de quitter sa petite sœur humaine (vidéo)
@yoloanimals
Cheesy arrived at our shelter deeply traumatized. He was found stray in April with a heavy chain around his neck and a thick wire wrapped tightly around his muzzle. His spirit was already damaged and began to break down completely in the stress of the shelter environment. A devoted volunteer began working with him regularly to get him the training, structure, and decompression he needed to learn how to exist in this world. Cheesy learned so many new commands and tricks. He’s now potty trained and crate trained. He ADORES women but needs a few extra treats to warm up to men. He would do best as the only pet with someone special who is willing to continue with his training. He is so full of potential — he’s made so much progress with our volunteer, we can only imagine the exponential growth he could have in a forever home ???? From trauma to triumph, Cheesy has proven his resilience and willingness to trust. He is now ready for adoption and would love to meet you. Email [email protected] to set up a meeting in Yolo County. Cheesy’s adoption fee is and includes his neuter surgery, microchip, and vaccines. He is around 2 years old and weighs 52 lbs. #adopt #shelterdog #animalshelter #savinglives? Cry - Cigarettes After Sex
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire