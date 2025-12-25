Maigre, muselé avec un câble et une lourde chaîne attachée au cou à son arrivée au refuge, ce chien renaît grâce à une bénévole dévouée

Malgré sa douloureuse histoire lourde et les séquelles visibles qu’il porte encore, Cheesy n’a jamais cessé d’espérer. Pris en charge par un refuge californien, ce chien au cœur tendre découvre peu à peu qu’il peut à nouveau faire confiance aux humains, grâce à l’attention et à la patience d’une bénévole qui l’accompagne depuis des mois. Aujourd’hui plus apaisé et prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie, il attend simplement que quelqu’un remarque tout ce qu’il a à offrir. L’équipe du refuge, convaincue de son potentiel et de sa douceur, continue de croire qu’une famille finira par voir en lui le compagnon exceptionnel qu’il est devenu.

Un chien mal en point et clairement victime de maltraitance avait été amené au Yolo County Animal Shelter, en Californie (Etats-Unis), en avril 2025. Il était dans un triste état. Appelé Cheesy par ses bienfaiteurs, “il avait été trouvé par un bon samaritain, errant, avec un câble métallique enroulé autour du museau et une lourde chaîne autour du cou. Cette personne l'avait amené à notre refuge, mais personne n'est jamais venu le réclamer”, raconte un porte-parole du refuge à Newsweek .

Il était marqué physiquement, mais aussi sur le plan émotionnel. Le quadrupède était traumatisé ; il avait peur des hommes et de rester à l’intérieur.



@yoloanimals / TikTok

L’une des bénévoles du Yolo County Animal Shelter a décidé de s’occuper personnellement de Cheesy. “Elle travaille régulièrement avec lui depuis des mois pour l'aider à reprendre confiance en lui et à lui apprendre des compétences allant des bases, comme apprendre à marcher à l'intérieur sans avoir peur, aux ordres un peu plus avancés comme ‘assis’, ‘donne la patte’ et ‘touche’”, détaille le porte-parole de la structure d’accueil californienne.

Cheesy continue de progresser en attendant le grand jour

Aux côtés de sa nouvelle amie, le chien apprend à se détendre et à être aimé. Cheesy est aujourd’hui prêt à passer à la prochaine grande étape qu’est l’adoption. Malheureusement, les visiteurs ne se bousculent pas devant son box pour le moment.



@yoloanimals / TikTok

Les bénévoles pensent que ce manque d’intérêt de la part des potentiels adoptants est dû à sa posture encore réservée. Pourtant, Cheesy a réalisé des grands progrès et révèle son attachante personnalité à tous ceux qui prennent le temps de le connaître.

L’équipe du Yolo County Animal Shelter ne baisse pas les bras et sait que Cheesy finira par trouver le foyer aimant qu’il mérite.

