15 jours après le vol de son chien par une femme armée, il entrevoit l’espoir de le revoir grâce à la police

Sous le choc après le carjacking dont il avait été victime et privé de son chien adoré, un habitant de l’Alabama a connu 2 semaines d’angoisse avant de recevoir la nouvelle qu’il espérait tant. Un témoignage clé et les efforts des policiers ont été déterminants.

Phillip Lewis est heureux et soulagé, son chien Little Dude lui ayant été rendu sain et sauf après 15 jours extrêmement pénibles, rapportait WAFF.



Phillip Lewis / Facebook

Tout avait commencé le 28 août dernier. Ce jour-là, cet habitant de Morris dans l’Alabama se trouvait à Dodge City, à près de 40 kilomètres de là. Il s’était arrêté à une station essence, alors que son ami à 4 pattes l’accompagnait dans la voiture. C’est là qu’une femme avait surgi en brandissant une arme à feu, qu’elle avait ensuite pointé contre sa tempe.

L’assaillante voulait les clés de son véhicule. Désemparé, Phillip Lewis n’avait eu d’autre choix que de les lui donner. Elle était repartie avec la voiture, et Little Dude était toujours à son bord.

L’automobile avait été retrouvée peu après, mais l’homme n’avait toujours aucune nouvelle de son chien.

Le témoignage qui a tout changé

La situation restait inchangée jusqu’au dimanche 11 septembre. Une dame habitant Fairfield, à une trentaine de kilomètres au sud de son domicile, lui a livré son précieux témoignage. Elle a remarqué qu’un voisin avait récemment amené un nouveau chien. Elle a reconnu Little Dude après avoir vu les avis de recherche sur Facebook.

Phillip Lewis en a aussitôt informé le bureau du shérif du comté de Cullman. Ses officiers et leurs collègues du comté de Jefferson ont travaillé ensemble sur cette affaire. Ils se sont rendus à l’adresse concernée et ont effectivement retrouvé le chien.

Phillip Lewis a pu récupérer son animal de compagnie et a annoncé la nouvelle de son retour le lendemain sur Facebook.

« N’abandonnez jamais. Ce n'est certainement pas la fin de notre voyage ensemble. Nous continuerons à nous aventurer ensemble, mais soyez beaucoup plus prudents. Merci beaucoup à vous tous », a-t-il notamment écrit.