Présents pour « soutenir la santé mentale des élèves », ces chiots charment toute une école, en particulier un petit garçon décidé à en adopter (vidéo)

Cette opération qui a du cœur a été menée dans une école élémentaire. Ayant pour vocation de favoriser l’empathie chez les élèves et de permettre à des chiots de s’ouvrir au monde, elle a rencontré un grand succès. La plus belle des récompenses ? Lorsqu’un des chiots a pu être adopté par un des élèves et sa famille.

La vidéo a fait chavirer les cœurs des internautes. Les gestes échangés entre les élèves et les chiots sont remplis de tendresse. En quelques semaines, les petits canidés ont beaucoup appris.

Une vidéo qui donne le ton

Dès le début de la vidéo publiée sur Instagram et relayée par Dogtime, le ton est donné. Les élèves mêlés aux chiots passent beaucoup de temps de qualité ensemble. La journée est rythmée par des lectures, des siestes, et surtout beaucoup de caresses. Les chiots sont aussi partis en promenade avec les élèves et ont pu profiter d’un événement autour des citrouilles.

Cette initiative, qui devrait se généraliser selon les internautes, est un immense succès, qui sert autant les enfants que les chiots encore en plein apprentissage.

Socialiser les chiots et développer l’empathie

Ce projet, mené par Foster Tales PT, est mené régulièrement dans des écoles américaines. Les élèves qui ne côtoient pas d’animaux ont l’occasion de se familiariser avec eux. Les images publiées sur Instagram montrent à quel point le lien se met en place rapidement et devient très fort.

La meilleure santé mentale des élèves est aussi visée par l’action, qui offre une présence plus que réconfortante aux jeunes enfants.

La plus heureuse des fins

La vidéo attire aussi notre attention sur Dusty, un chiot dont on suit l’évolution.

Nous obtenons la réponse à la question posée sur la publication : « Arrive-t-il qu’un élève adopte un animal venu dans l’école ? ». En effet, cela arrive et on le voit à la tête ravie du petit garçon dont la famille a décidé d’adopter ce petit chien qu’il a appris à connaître durant plusieurs semaines dans sa classe.

Pour l’association tout comme l’école, cette nouvelle est la plus belle des récompenses. Très sociable le petit Dusty a tout de suite fait le bonheur de sa famille.

Les internautes sont nombreux à adresser leur soutien à ce genre d’opération. Pour une majorité, « c’est de la pure magie ».