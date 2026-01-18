Abandonnée lors des fêtes de fin d'année, cette chienne de 14 ans se fait toiletter pour la première fois de sa vie (vidéo)

Lors des fêtes de fin d’année, certains animaux ont la chance de passer des moments magiques en famille. Et puis il y en a d’autres, comme Nena, qui vivent des épreuves terribles. La chienne de 14 ans a été abandonnée la veille de Noël. Heureusement, elle a été prise en charge par l’association américaine Atlas Animal Rescue et placée en foyer d’accueil où elle savoure sa seconde chance.

Le personnel du refuge Atlas Animal Rescue a été le témoin d’une scène déchirante la veille de Noël. Une vieille chienne, de type Akita, a été abandonnée avec le pelage emmêlé et les oreilles infectées. D’après ses sauveurs, la boule de poils grisonnante aurait « enduré des années de négligence », étant donné son état catastrophique.

Dans une vidéo publiée sur Instagram et relayée par le média Newsweek, on peut voir la rescapée – baptisée Nena – allongée à l’arrière d’une voiture, en train d’être réconfortée. On apprend ensuite qu’elle a été chouchoutée et toilettée, certainement pour la première fois de sa vie.

Le clip se termine sur une image de la chienne paisiblement allongée sur un lit douillet. Comme l’indiquent ses bienfaiteurs en légende, ils travaillent dur pour « lui redonner le sourire ».

Un nouveau souffle de vie

Un examen vétérinaire a révélé que Nena souffrait d’arthrite en raison de son grand âge, mais aussi « d'une otite parmi les pires que ses vétérinaires n’aient jamais vues ». À la suite de son sauvetage, Nena a été placée en foyer d’accueil, où elle est dorlotée.

« J'ai déjà été famille d'accueil pour des chiens en fin de vie, et pouvoir leur apporter confort, sécurité et amour est quelque chose d'extrêmement important pour moi, écrit sa mère d’accueil sur son compte Instagram, il nous a fallu trois personnes et plus de quatre heures pour la toiletter le jour de Noël. C'est une vieille dame qui dort beaucoup, mais elle a encore des moments de vivacité. Elle mange tous ses repas, nous prévient quand elle a besoin de sortir et marche maintenant toute seule, alors qu'avant nous devions la porter. »

Après avoir tant souffert, Nena peut enfin s’épanouir et goûter à l’amour véritable. Soignée et aimée, elle sait que le pire est derrière elle. Maintenant, place au bonheur absolu et à une vie de douceur.