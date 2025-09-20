Un vétérinaire sauve un chien errant malgré l’impossibilité de l’adopter et lui offre une seconde chance

En Inde, le sujet des chiens errants est particulièrement brûlant. Ils n’ont malheureusement pas leur place dans les rues ni nulle part ailleurs. En effet, peu de gens acceptent leur présence. Au milieu de tout cela, certains humains réalisent des petits gestes pour les aider. C’est le cas d’un chirurgien qui n’a pas pu fermer les yeux en recevant l’un d’eux dans son hôpital.

CA Pradeep, chirurgien en chef au sein d’un hôpital à Cherpu (Inde), s’est occupé d’un chien blessé dont personne ne voulait. Il savait qu’à terme, l’animal allait retourner dans la rue, mais il a tout fait pour le sauver et s’est assuré qu’il soit en bonne santé avant de le laisser repartir.

Par moment, CA Pradeep peut se sentir bien seul dans sa mission de sauveteur. D’un côté, il fait son possible pour sauver la vie des animaux en détresse, peu importe s’ils ont une famille ou non. Toutefois, il a du mal à trouver du soutien de la part de sa communauté et certains des chiens qu’il aide doivent retourner dans la rue.

Un homme au grand cœur

Quand le chien blessé est arrivé dans son hôpital, CA Pradeep a vite constaté l’urgence de sa situation. D’après Onmanorama , le pauvre aurait été victime d’un accident dont la nature n’a pas été précisée. Cependant, en Inde, de nombreux chiens se font percuter par les conducteurs de voiture ou de scooter. Quoi qu’il en soit, il fallait agir vite pour le sauver.

Le canidé a reçu des traitements et a été nourri. Il lui a fallu près d’une dizaine de jours pour se remettre, mais grâce aux soins prodigués, il s’est relevé de cette épreuve. Il restait encore à programmer la suite de son parcours. Pour CA Pradeep, cela consistait à lui trouver une famille, ou au moins une maison d’accueil, afin qu’il puisse être en sécurité pour le restant de ses jours.

Onmanorama

A lire aussi : Les larmes de joie d'un vétéran malade rencontrant son futur chien d'assistance après que le précédent lui a été repris

Malheureusement, malgré les recherches de CA Pradeep, personne ne voulait accueillir l’animal. Les refuges sont bondés et la population n’est que rarement sensible au sort des chiens errants. Dans une impasse, CA Pradeep a été contraint de remettre son protégé dans la rue, mais s’est assuré qu’il soit en bonne santé avant cela.

Ce récit met en évidence la situation des chiens errants au sein du pays. Les lois indiennes à ce sujet sont en évolution, mais elles ne sont pas toujours favorables aux animaux.