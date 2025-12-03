Tellement fier d'aider sa maîtresse, ce chien d'assistance lui apporte une chaise sur laquelle elle ne pourra jamais s'asseoir

Scar accompagne fièrement sa maîtresse partout. Chien d’assistance, il est capable de répondre aux besoins de sa propriétaire, en particulier lorsqu’elle ne se sent pas bien. Récemment, dans un magasin, elle a souhaité s’asseoir et a demandé à Scar de lui trouver une chaise. Sa proposition a été pour le moins surprenante.

Scar est ce que l’on appelle un chien d’assistance médicale « de mobilité légère », rappelait Newsweek. Éduqué pour venir en aide aux humains en difficulté, atteints de problèmes de santé particuliers, il comprend de nombreux ordres et sait aussi faire preuve de perspicacité. Transporter, apporter, accompagner n’est jamais un problème pour lui.

Une mission 100% réussie selon Scar

Récemment, alors qu’il se trouvait au supermarché avec sa maîtresse, Scar a été ravi de se voir confier une mission : celle de trouver une chaise pour sa propriétaire qui souhaitait s’assoir et se reposer. Le chien s’est exécuté très rapidement, sans prendre en compte tous les paramètres nécessaires.

En un temps record, le chien a trouvé une chaise, mais peut-être pas tout à fait celle à laquelle s’attendait la propriétaire. Cette dernière est revenue sur son expérience sur son compte TikTok « @scarthesportyservicedog ».

@scarthesportyservicedog / TikTok

Un problème de format

Scar a bien trouvé une chaise pour sa maîtresse, mais il ne s’agissait pas tout à fait du bon format. La chaise que l’on voit sur la vidéo est en réalité une chaise pour enfant, sur laquelle la propriétaire de Scar n’aurait pas pu s’installer pour se reposer. Elle a opté pour l’humour, car évidemment son chien pensait bien faire et était tellement fier de proposer cette solution trouvée aussi rapidement et efficacement.

Une expression retenue par les internautes

Les internautes se sont arrêtés sur l’expression de fierté de Scar. Ils s’amusent aussi en ajoutant par exemple : « Au moins, nous savons qu’il sait ce qu’est une chaise ». Il est vrai que le chien a tout à fait compris la généralisation en comprenant qu’une chaise peut avoir plusieurs tailles, plusieurs couleurs et plusieurs aspects.

Sa propriétaire n’a peut-être pas pu s’asseoir dans l’immédiat, mais nous apporte une belle preuve de l’intelligence de son chien.

@scarthesportyservicedog / TikTok

Les chiens d’assistance médicale doivent être soutenus dans leurs apprentissages de manière constante. En formation toute leur vie, ils tentent de s’adapter aux besoins des personnes qu’ils accompagnent et il peut arriver qu’ils se trompent ou ne perçoivent pas la nuance dans les propos des humains. Trouver la meilleure façon de s’exprimer est le principal défi des propriétaires de ces chiens.