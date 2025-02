L'étonnant traitement prescrit par un professionnel pour aider ce chien craintif à aboyer (vidéo)

Sur la plateforme sociale TikTok, une vidéo a touché les internautes en plein cœur et est devenue virale. Elle montre comment un Golden Retriever nommé Meadow apprend à calmer sa réactivité face à ses congénères. Le quadrupède a alors l’obligation de regarder des dessins animés dont les protagonistes sont des animaux.

Meadow est en formation pour devenir chien d’assistance, comme l’a écrit sa propriétaire sur les réseaux sociaux. Cette dernière partage ses entraînements, mais également sa vie au quotidien. Avant d’enfiler son harnais officiel, l’animal a encore quelques leçons à prendre pour travailler dans de bonnes conditions.

@meadowtheserbicepup / TikTok

Une thérapie particulière

Meadow a consulté un professionnel pour améliorer son comportement. Ce dernier a recommandé à sa propriétaire de lui donner quelques exercices au quotidien afin de le désensibiliser aux stimuli stressants : « Meadow a du mal à aboyer, donc son éducateur lui a demandé de commencer un programme de désensibilisation lente », indiquait la femme.

La première phase du programme, conseillée par l’expert, consiste à regarder des dessins animés où des congénères apparaissent : « Sa première étape est de regarder des émissions à faible déclenchement comme Bluey pour se sentir plus à l'aise avec les chiens », précisait sa maîtresse.

@meadowtheserbicepup / TikTok

Une vidéo amusante

Cette dernière a partagé une publication sur TikTok pour montrer comment Meadow suivait son programme. Dans le clip, relayé par Newsweek, le quadrupède apparaît face à la télévision. Il la regarde attentivement et s’intéresse particulièrement aux chiens du dessin animé. Le but est qu’il n’aboie pas devant l’écran, ce qui semble fonctionner : « Il aboyait sur les chiens à la télévision et le but de cela est de continuer jusqu'à ce qu’il ne le fasse plus du tout ».

Ce drôle d’exercice a l'air de porter ses fruits. Quand les résultats positifs seront confirmés, Meadow pourra passer aux étapes suivantes et se retrouver face à de vrais chiens : « Les prochaines étapes sont d’aller voir des spectacles avec de vrais chiens, d’écouter les aboiements de ses congénères, puis nous passons à un entraînement en extérieur où elle verra les chiens à distance », déclarait sa propriétaire.