Un vétérinaire plébiscité après avoir envoyé une lettre adorable pour rassurer un chien et sa famille avant la piqûre de vaccination

Un internaute a partagé sur le site web communautaire Reddit la lettre adorable que le vétérinaire a envoyée à son chien. Avec beaucoup d'humour et de délicatesse, il a rappelé la date de son prochain vaccin et exhorte son patient à « ne pas paniquer » avant la visite.

Comme l'a si bien fait remarquer le quotidien britannique Mirror, nos boules de poils ne comprennent pas toujours pourquoi un inconnu en blouse blanche les manipule dans tous les sens et enfonce une aiguille dans leur chair.

Les consultations chez le vétérinaire sont souvent des sources d'anxiété pour nos compagnons à 4 pattes. Et ce n'est pas toujours la tasse de thé des propriétaires non plus.

Un utilisateur de Reddit a récemment partagé la lettre surprenante de son vétérinaire. Il s'agissait d'une piqûre de rappel : son chien, prénommé Suki, devait bientôt recevoir son vaccin.

C'est avec beaucoup d'humour que le praticien s'est adressé à l'animal en ces termes : « Ne paniquez pas, mais le gentil vétérinaire veut vous voir. Croyez-le ou non, ces rappels de vaccin annuels sont très importants pour vous protéger contre les maladies graves du chien. »

Dans ce courrier spécial, le professionnel de santé a même demandé au patient de ne pas cacher la lettre à son propriétaire !

« C'est une super idée »

« Cette lettre ne doit pas être mangée ni enterrée, mais présentée à votre propriétaire qui, en tant que personne responsable, téléphonera au cabinet vétérinaire et prendra rendez-vous dans les 14 jours pour bénéficier d'une remise de 10 %. Pensez à toutes les friandises qu'il pourra acheter !, poursuit le vétérinaire en plaisantant, oh, et pendant qu'il vous précipite vers la porte pour venir me voir, dites-lui de ne pas oublier le carnet de vaccination, s'il vous plaît. Au plaisir de vous voir. »

Ces quelques mots ont suffi pour faire fondre le cœur de nombreux internautes, lesquels ont félicité le soigneur pour sa délicatesse et son originalité. « J'adore ça, c'est une super idée », a par exemple commenté l'un d'entre eux ; « C'est tellement mignon ! Votre clinique vétérinaire doit être un endroit très sympathique. Ils savent s'amuser un peu », a estimé une autre personne.

Une petite anecdote qui fait bien sourire !