Un chien errant devait rester chez ses bienfaiteurs « juste pour une nuit », mais le destin en a décidé autrement

Henry Eugene, un chien errant, est entré à petits pas dans la vie d’une famille originaire du Kentucky. Progressivement, les visites du toutou se sont transformées en rendez-vous quotidiens. Puis, l’ami canin a été invité chez ses hôtes, où il a définitivement fait sa place.

Marci Wright a rencontré le canidé pour la première fois au printemps 2024, rapportait Newsweek. La boule de poils n’était encore qu’un chiot, mais ne semblait pas avoir de propriétaire. La dame a donc pensé qu’elle avait grandi dans la rue et a souhaité lui apporter un peu de confort.

@marciwright / TikTok

Un rituel apprécié

Marci et son époux ont installé des bâches à proximité de leur garage pour que le quadrupède puisse dormir dehors en toute sécurité. Parallèlement, la femme a continué à nouer des liens avec lui, instaurant même un petit rituel : « Il passait du temps avec moi pendant que nous travaillions dans le jardin, et je sortais tous les soirs et je m'asseyais sur la balançoire avec lui et je lui donnais des boulettes de fromage », témoignait-elle.

Henry Eugene était habitué à la vie en extérieur, alors Marci n’a pas tout de suite songé à le laisser entrer chez elle. Son mari préférait d’ailleurs qu’il reste dehors, mais les choses ont changé au cours de cet hiver. Quand la température a drastiquement baissé et que de fortes chutes de neige sont tombées, Marci a commencé à s’inquiéter pour le chien.

Un foyer chaleureux

Marci a invité sa boule de poils à entrer après lui avoir préparé des couvertures et installé un radiateur. Bien qu'hésitant au départ, Henry Eugene a décidé de faire confiance à sa bienfaitrice et l'a suivie : « Il a vite compris qu'il était en sécurité et s'est presque immédiatement allongé directement devant la chaleur, les pattes en l'air et heureux d'accepter mes caresses sur le ventre ».

Marci ne savait pas si son mari accepterait de voir le chien à l’intérieur en rentrant du travail. Toutefois, en découvrant Henry Eugene chez lui, l’homme a affirmé qu’il savait que cela arriverait un jour. Le lendemain, il est allé lui acheter un grand panier de croquettes, puis il lui a commandé un grand panier sur internet. Le canidé fait désormais partie de la famille et a même été accepté par l'autre chien de la maison.

A lire aussi : Une chienne adoptée au refuge et n'ayant connu que des appartements est aux anges lorsqu'elle découvre son tout premier jardin (vidéo)