Les nouvelles sont très bonnes pour Nelly, cette chienne qui implorait l’attention des visiteurs au refuge depuis 5 ans

Peut-être avez-vous été marqués par le minois de Nelly, présenté il y a quelques mois dans un premier article. La chienne avait bouleversé la toile par sa détresse. Elle hurlait dans son refuge en Grèce, où elle vivait depuis 5 ans, pour attirer l’attention des passants. Aujourd’hui, le cœur de la femelle croisée Husky est apaisé, car elle a obtenu ce qu’elle espérait depuis toujours : une famille aimante.

Comme de nombreuses personnes, Mick et Ange ont découvert Nelly sur internet. À l’époque, le refuge de cette dernière, For the Strays Paws of Greece, avait partagé des photos qui n’avaient laissé personne indifférent. Le quadrupède implorait l’attention des bienfaiteurs et des visiteurs qui passaient devant sa cage.

@ftspawsofgreece / TikTok

Une rencontre bouleversante

Les sauveteurs de Nelly avaient expliqué qu’elle criait à chaque fois qu’elle voyait un humain pour attirer son regard. Elle manquait cruellement d’affection malgré la bienveillance du personnel de l’association. En la découvrant, mais aussi en apprenant qu’elle était au refuge depuis 5 ans, Mick et Ange ne sont pas restés de marbre. L’idée de sauver cette chienne a germé dans la tête du couple, originaire du Royaume-Uni.

Malgré la distance qui les séparait, il a décidé d’aller rencontrer Nelly en Grèce pour faire connaissance. Une fois sur place, la magie a opéré. D’après les membres du refuge, dont le témoignage a été rapporté par Newsweek, la connexion a été immédiate entre la chienne et ses visiteurs. Lesquels ont officiellement décidé de faire entrer le toutou dans leur vie en l’adoptant.

Un couple déterminé

Mick et Ange ont dû organiser le rapatriement de Nelly vers l’Angleterre. Ils ont voyagé en bateau sous la Manche, puis ont roulé jusqu’à leur domicile : « Mick et Ange ont fait des efforts incroyables pour la ramener chez eux », affirmait la cofondatrice du refuge, Petra Brouwer.

Grâce à leur détermination, Nelly a pu s’installer dans sa nouvelle maison et profite désormais de la vie dont elle rêvait depuis toujours.