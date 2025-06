Après 3 mois au refuge, une chienne laisse éclater sa joie en courant librement dans son nouveau jardin (vidéo)

L’adoption donne des ailes. Il suffit de voir Sophie courir joyeusement et à perdre haleine dans le jardin de sa nouvelle maison pour s’en rendre compte. Cette chienne a, en effet, eu la chance de trouver une famille aimante après avoir passé plusieurs mois dans un refuge du Nebraska. L’association qui l’avait prise en charge a posté une vidéo émouvante et réconfortante où l’on peut découvrir ce moment d’extase dans l’espace extérieur du foyer qui est désormais celui de Sophie.

La Nebraska Humane Society, une association de protection animale basée à Omaha dans l’Etat du Nebraska (Etats-Unis), fête ses 150 ans. On ne compte plus les sauvetages qu’elle a réalisés, et nous en avions d’ailleurs déjà relaté plusieurs. On se souvient notamment de l’histoire de ce chien en quête d’une famille aimante qui avait sauvé la vie d’un chaton souffrant d’anémie, ou encore lorsque l’organisation en question avait porté secours à ce canidé découvert tête et pattes attachées dans une benne à ordures.

Plus récemment, c’est à une chienne répondant au nom de Sophie que la Nebraska Humane Society est venue en aide et lui a ainsi permis de prendre un nouveau départ dans la vie.

L’association l’avait recueillie et les bénévoles ont pris soin d’elle en attendant de lui trouver un adoptant. Le séjour de Sophie au refuge a duré 3 mois. Pendant toutes ces semaines, la chienne rêvait très probablement du moment où elle quitterait son box en compagnie de ses nouveaux amis humains, voyant sans doute ses congénères s’en aller les uns après les autres.

Ce jour a fini par arriver. Sophie a été adoptée. Dès son arrivée dans sa nouvelle maison, elle a pu découvrir le jardin qui est désormais le sien. Elle s’est tout de suite approprié les lieux et s’en est d’ailleurs donné à cœur joie.



« Maintenant, ce jardin est tout à toi »

Dans la vidéo ci-dessous, partagée sur le compte TikTok de la Nebraska Humane Society et relayée par PetHelpful, on peut effectivement voir la chienne courir dans tous les sens dans le jardin, affichant un bonheur communicatif :

« Quand tu as passé 3 mois à attendre ta maison pour toujours et que maintenant, ce jardin est tout à toi », peut-on lire sur la vidéo. Sophie est aux anges, tout comme ses humains, on l’imagine.