Un vétéran de l'armée américaine reprend goût à la vie alors que tout semblait perdu grâce au chat errant qu'il a adopté !

Après avoir disparu, le chat qui avait empêché un soldat de mettre fin à ses jours est réapparu alors qu’il ne s’y attendait pas du tout. Une nouvelle vie a dès lors commencé pour le militaire comme pour le félin.

Josh Marino servait au sein de l’armée de terre américaine pendant la guerre d’Irak. Alors qu’il se trouvait dans l’ouest de Bagdad, son unité a subi des tirs de mortiers. Il y a miraculeusement survécu, mais son cerveau a été touché. A cause de l’attaque, il était également atteint de trouble de stress post-traumatique, rapporte Animal Channel.

Ce mal le rongeait de l’intérieur, si bien qu’un jour, il a voulu se suicider. Il a écrit une lettre d’adieu, pris son couteau, puis est sorti fumer une dernière cigarette avant de passer à l’acte. C’est à ce moment-là qu’un chaton noir et blanc a surgi des buissons en miaulant sous la pluie. Il est venu directement vers Josh.

Scout – c’est ainsi qu’il le nommera par la suite – « a commencé à se frotter contre ma jambe et m’a laissé le caresser », se souvient le soldat. « Il m’a sauvé la vie. Il m’a mis sur une voie différente », poursuit-il. Il ajoute que le jeune chat lui a donné la force de surpasser l’adversité et d’aller de l’avant.

Il l’a nourri tous les jours, passé du temps avec lui dans le camp. Un jour, pourtant, Scout n’est pas venu lui rendre visite. Il a totalement disparu depuis. Josh était très triste, mais le chat lui avait déjà permis de remonter la pente sur le plan psychologique.

A son retour aux Etats-Unis, il a commencé à fréquenter Becky, qu’il connaissait depuis le lycée. Quelques mois plus tard, le couple s’est rendu à un évènement d’adoption d’animaux. Alors qu’ils passaient devant les rangées de cages, l’homme a senti une patte sortir de derrière les barreaux et le toucher. Ce qu’il a vu à l’intérieur l’a laissé sans voix : c’était Scout ! Josh n’en croyait pas ses yeux. Il l’a aussitôt adopté.

Un an plus tard, Josh et Becky se sont mariés. Ils se sont installés à Pittsburgh (Pennsylvanie), avec Scout, bien sûr, mais aussi les 3 autres chats de son épouse. Ils formaient une famille unie et heureuse.

Josh a repris ses études et est devenu conseiller en réhabilitation clinique et en santé mentale. Il a commencé à venir en aide aux vétérans qui, comme lui, ont gardé les séquelles psychologiques de la guerre.

Quelque temps plus tard, il a remarqué que Scout n’était plus aussi actif que d’habitude. Il l’a emmené chez le vétérinaire, qui lui a annoncé qu’il était atteint de leucémie féline. Il n’avait, hélas, plus longtemps à vivre. Josh l’a gâté pour lui permettre de terminer son existence de la plus joyeuse des manières. Scout est mort dans ses bras.

« Je pense à lui tous les jours. Je pense à toutes ces choses qu’il m’a donné la chance d’accomplir. Il m’a sauvé », conclut-il, ému.