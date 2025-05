En livrant un repas dans un refuge animalier, cet homme croise le regard de son âme-soeur canine et ne peut s’empêcher de l’adopter officiellement

Livreur de profession, Alan Moncayo a un jour été missionné pour livrer le repas de la directrice du Fairfax County Animal Shelter, refuge situé à Lorton en Virginie (États-Unis). Amoureux des chiens depuis toujours et accompagné par sa petite fille Sabrina, l’homme s’est dit qu’il allait en profiter pour jeter un petit coup d'œil aux pensionnaires, sans pour autant s’imaginer qu’il allait croiser le chemin de son âme-sœur canine ce jour-là. Pourtant, en se perdant dans le regard de Jihoo, un croisé Pitbull de 29 kilogrammes qui attendait sa famille depuis 240 jours, le coup de foudre a été instantané… “C’était l’amour au premier regard”, a-t-il raconté dans les colonnes de People. Sans perdre une seconde, le livreur a demandé à rencontrer le canidé avec sa fille. Une première approche qui s’est révélée merveilleuse…

© Alan Moncayo

Une rencontre "incroyable"

“C’était incroyable”, s’est souvenu Alan. Sans se poser plus de questions, père et fille se sont empressés de remplir les papiers d’adoption afin de faire de Jihoo un membre officiel de leur petite famille. À l’occasion de la grande finale du Super Bowl, le refuge avait organisé un événement pour encourager les gens à adopter les chiens de grand gabarit. Ainsi, tous les frais d’adoption pour les toutous de plus de 20 kilogrammes avaient été annulés. Pour Alan et sa fille Sabrina, l’adoption de Jihoo a donc été totalement gratuite et le trio est également reparti avec une laisse, des jouets, une cage de transport et de la nourriture offerte par le refuge. “Il est si doux et affectueux. Il s'intègre parfaitement dans notre famille. Nous l'aimons tellement, c'est une telle bénédiction pour nos cœurs”, a ajouté l’homme avec une tendresse et un amour infini.

© Alan Moncayo

Cette rencontre a été une bénédiction pour Jihoo qui souffrait de stéréotypes concernant son croisement et son gabarit. Pourtant, l’adorable toutou était le chouchou des bénévoles. “Il effectuait des randonnées, visitait différents parcs, adorait s’amuser avec tous les jouets qui couinent. Il a même passé la journée à notre réception à accueillir les visiteurs. C'était d’ailleurs la meilleure journée de tous les temps, car il était si merveilleux avec tous ceux qui entraient. Il sautait sur le comptoir et remuait la queue. Il était tout simplement parfait”, a expliqué Rebecca Cavedon, responsable de la communication au Fairfax County Animal Shelter.

Ce jour-là, 19 autres canidés du refuge ont trouvé leur famille pour la vie.

A lire aussi : Une chienne de refuge dont le portrait figurait sur des boîtes de pizzas fête son adoption après 957 jours d'attente

© Alan Moncayo