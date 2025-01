Une dame trop âgée pour aller au magasin peut compter sur son chien qui joue volontiers le rôle de coursier (vidéo)

Nos amis canins ne font pas qu’embellir nos vies ; ils la facilitent également. Ils le font de différentes manières. Celui dont il est question ici s’assure que sa propriétaire ne manque de rien et n’ait pas à sortir de chez elle quand elle a besoin de faire quelques courses.

Doña Graciela habite le département d’Antioquia, dans le nord-est de la Colombie. Ses déplacements sont limités à cause de son âge. Elle ne peut pas faire ses emplettes au magasin du coin, mais ce n’est pas vraiment un problème, puisque son chien est là pour s’en charger et il est d’ailleurs très heureux de le faire.

Le croisé Pitbull au pelage noir porte un harnais muni de poches. Sa maîtresse glisse, dans l’une d’elles, la liste des courses et l’argent.



« Maintenant, il se dirige vers le magasin et il me ramène ce dont j'ai besoin », peut-on entendre la dame dire dans une vidéo postée sur Instagram par Cejas Rivera, alias « @cejasriveraa ». C’est d’ailleurs ce dernier qui a suivi et filmé le quadrupède.

Le chien, dont le nom n’a pas été révélé, sort alors de la maison et marche sur le trottoir en remuant la queue. Il sait parfaitement où il doit se rendre et, le cas échéant, il peut compter sur les commerçants pour lui montrer la voie. Tout le monde dans le quartier le connaît et l’apprécie.



Arrivé à destination, le croisé Pitbull s’assied face au comptoir. L’épicière s’approche de lui et ouvre la poche pour lire la liste des courses et récupérer l’argent. « Voilà, il est arrivé au magasin. Maintenant, ils s'occupent de lui. Comme c'est beau », dit un Cejas Rivera admiratif et touché, tout en continuant de filmer la scène.

Le chien attend sagement pendant que l’employée de la boutique prépare les produits demandés et les places dans un sac. Elle attache ensuite ce dernier à son harnais.



Une récompense bien méritée

Le coursier à fourrure n’a alors plus qu’à rentrer chez lui. Il court aussi joyeusement qu’à l’aller et rejoint Doña Graciela qui récupère les provisions, avant de le féliciter et de lui offrir une friandise.



L’attitude de ce chien en dit long sur l’intelligence et le désir de se sentir utile caractérisant l’espèce.

On relève tout de même un détail regrettable ; ses oreilles semblent avoir été taillées, ce qui est considéré comme de la maltraitance.

Voici la vidéo, relayée par The Dodo :

