Un vétéran de guerre reçoit une chienne en cadeau qui change le cours de sa vie

William est reconnaissant d’avoir pu servir son pays au sein de l’armée américaine. Néanmoins, après plus de 2 décennies en tant que soldat, il n’est pas ressorti indemne de cette expérience et souffre de stress post-traumatique. Ce dernier rendait sa vie difficile, mais l’arrivée d’une boule de poils dans son quotidien a changé la donne.

Depuis 7 mois, William Bottger, vétéran de l’armée américaine, voit la vie autrement. Sa dernière mission lui a laissé des séquelles et il avait du mal à se remettre de ce qu’il avait vécu sur place. Un ami a jugé bon de lui offrir une chienne pour lui tenir compagnie et il ne s’était pas trompé ! Dès les premiers instants, l’homme et sa boule de poils sont devenus inséparables.

William a passé 22 ans dans l’armée, rapportait Fox News. De façon générale, il garde un souvenir positif de sa carrière, mais ne peut nier avoir des séquelles à cause de celle-ci.

SWNS

Un cadeau pas comme les autres

Bien qu’il ait pris sa retraite, William est rattrapé par son passé. Il a perdu son œil droit, souffre de pertes de mémoire régulières et d’un stress post-traumatique. Ses journées pouvaient être particulièrement difficiles à supporter, jusqu’à ce que l’un de ses proches ait une idée brillante. À l’occasion de son dernier anniversaire, ce dernier lui a offert une jeune chienne de 2 mois nommée Roxie.

William n’a pas mis longtemps avant de constater les bénéfices de l’animal sur sa santé mentale. La boule de poils, âgée de 7 mois désormais, est devenue son pilier au quotidien : « Roxie est tout pour moi. C'est ma compagne. Elle sait quand je souffre, et elle s'allonge à mes côtés », partageait-il.

Un lien unique

Roxie n’a jamais été formée pour devenir une chienne de soutien. Seul l’amour qu’elle portait à son maître, et ce, dès les premiers instants, a fait naître cette relation unique entre eux. Pour William, la vie est beaucoup plus simple depuis qu’elle est à ses côtés « Elle est toujours là pour moi [...] Elle sait ce dont j'ai besoin sans même que je le lui dise ».

Une fois de plus, les animaux nous prouvent à quel point ils sont spéciaux et peuvent nous apporter dans la vie.