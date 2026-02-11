Quand la porte s'ouvre et son nouveau petit frère apparaît, cette chienne ne tient plus en place (vidéo)

Adopter un second chien, c’est toujours un pari mêlant excitation et doute, surtout quand un nouveau venu s’apprête à bouleverser un quotidien bien installé. Dans cette histoire venue d’Angleterre, une famille a choisi d’immortaliser en vidéo un moment aussi délicat qu’attendu. Une séquence touchante, largement relayée sur les réseaux sociaux et qui montre à quel point certaines premières rencontres peuvent marquer les esprits.

Présenter son chiot fraîchement adopté à son chien adulte est toujours un moment mémorable. Il peut aussi susciter une certaine appréhension, car on ne peut jamais prévoir avec exactitude les réactions de l’un comme de l’autre. Le plus jeune peut être terrifié, tandis que son aîné, habitué à être le “chouchou” de la famille, est susceptible de mal vivre cette intrusion.

Toutefois, en règle générale, on peut espérer des présentations sereines si les 2 protagonistes sont convenablement socialisés et si cette prise en contact a été bien préparée.

Les propriétaires d’une femelle Teckel miniature répondant au nom de Florence lui ont récemment réservé une surprise. Ils ont, en effet, adopté un chiot de la même race et appelé Jud.



@littlemissflo_masterjud / TikTok

Le moment de leur rencontre a été filmée par leurs humains, qui habitent le comté du Yorkshire du Sud, dans le nord de l’Angleterre. La vidéo a été mise en ligne le 20 janvier 2026 sur le compte TikTok “@littlemissflo_masterjud”, où près de 1 300 followers suivent le quotidien de cet adorable duo canin.

Un accueil festif et chaleureux

Voici la vidéo en question, ayant généré 800 000 vues sur TikTok et que relaie PetHelpful :

On y voit d’abord la chienne assise dans le salon aux côtés de sa maîtresse qui la caresse. La porte s’ouvre, Florence court vers cette dernière et voit apparaître son maître, qui tient le chiot dans ses bras. La Teckel laisse éclater sa joie, remuant frénétiquement la queue et sautillant dans tous les sens.

L’homme s’agenouille pour permettre à l’aînée de renifler son jeune congénère, qui est encore évidemment timide et un peu perdu.

Une rencontre pleine de tendresse qui laisse présager une belle complicité à venir entre Florence et Jud, pour le plus grand bonheur de leurs humains.