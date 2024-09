Un vétéran aveugle qui avait perdu espoir retrouve goût à la vie et savoure de belles aventures grâce à son chien

Rob et Kent ont noué une relation unique. Le vétéran, concerné par la cécité et le stress post-traumatique, peut compter sur son meilleur ami à fourrure à chaque instant. En plus d’accompagner son humain préféré au quotidien, le chien partage avec lui une passion… pour le surf !

Rob Sanchas est originaire de Warren, aux États-Unis. Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, il a effectué son service militaire en 1986 et a poursuivi sa carrière dans le milieu.

2 ans plus tard, une blessure à l’œil lors d’un entraînement a bouleversé son existence. Cet accident a endommagé son cortex visuel, la zone du cerveau traitant les informations visuelles. Par la suite, il a repris son activité en ayant une perte de vision de 25 %. Sans le savoir, Rob avait subi des dommages permanents, qui ont mis du temps à se manifester.

Plus sa vue se détériorait au fil des années, plus son niveau de stress augmentait. En 2010, les médecins l’ont déclaré aveugle. « Je n’ai pas quitté ma chambre pendant 6 mois, confie Rob, je me disais : "Ce n’est pas comme ça que je veux vivre, je ne peux pas continuer comme ça." »

C’est ainsi qu’il a demandé de l’aide, et s’est tourné vers une organisation spécialisée. En plus de s’être mis au sport (course à pied, kayak…), Rob a repris ses études. Il a obtenu une maîtrise à l’âge de 53 ans, rapporte The Providence Journal.

Une vie pleine d’aventures

Et puis Kent est entré dans sa vie. Ce chien d’assistance et guide d’aveugle est né à New York en octobre 2021. Depuis que Rob et Kent se sont liés d’amitié, ils sont devenus inséparables. « Il est parfait pour moi, car il aime faire ce que j’aime faire », indique le vétéran.

Son fidèle compagnon à 4 pattes le suit dans toutes ses aventures, qu’il aborde avec un enthousiasme inspirant. En plus de pratiquer le kayak ensemble, les 2 amis sont passionnés de surf.

© Photo fournie par Rob Sanchas à The Providence Journal

« Quand nous avons commencé à surfer, je n’arrivais pas à le faire descendre de la planche ou à le sortir de l’eau », déclare Rob en riant. La boule de poils adorable lui a donné un second souffle, et l’encourage à profiter de la vie.

« J’avais abandonné ma vie et perdu espoir. J’ai maintenant une liste de choses à faire, que j’ai la chance de pouvoir réaliser, conclut Rob, Kent et moi voulons en essayer autant que possible. »