Un Teckel nain a trouvé sa peluche préférée et celle-ci lui ressemble comme 2 gouttes d’eau (vidéo)

Sur TikTok, une vidéo montrant Winnie, une femelle de race Teckel, trottinant avec sa peluche préférée dans la gueule, a été publiée le 6 février. La séquence a beaucoup attendri les internautes, car le jouet en question représente un chien quasi identique à Winnie.

Publiée le 6 février dernier sur le compte winniethemini.xo , une vidéo a fait fondre le cœur des spectateurs. En effet, les images montraient une chienne de race Teckel nain, baptisée Winnie, gambadant avec joie en tenant son jouet favori dans sa gueule. C’est la peluche qui a particulièrement retenu l’attention des internautes, car celle-ci semble être le parfait sosie de Winnie et représente un Teckel aux couleurs identiques, et dont les proportions sont presque les mêmes que les siennes.

« Oh mon Dieu, j’en pleure, c’est sa taille »

Si bien que nombre de spectateurs se sont amusés de la ressemblance entre la peluche préférée et Winnie. À l’image de ceux-ci : « Ce petit a sa propre collection de produits dérivés », « Les chiens avec leurs petites peluches, c'est mon point faible », « Je croyais que la peluche était vraie. », « Ce petit derrière qui se trémousse alors qu'elle s'éloigne. Ça me fait fondre ». Certains, également propriétaires de Teckel, ont souligné que les peluches étaient souvent les jouets favoris de cette race : « Mon teckel prend tout le temps mon teckel en peluche Jelly Cat. C’est son préféré ! »

« Winnie avec un Winnie en peluche »

La vidéo, qui a été relayée par le média NewsWeek , a beaucoup plu sur la Toile, si bien qu’elle est très vite devenue virale, au point de collecter plus de 6,6 millions de vues et 1,3 million de mentions « j’aime » et ne cesse de recevoir de nouveaux commentaires. Les images ont, en effet, de quoi faire sourire, et rappellent l’importance du jeu pour les chiens, quelle que soit leur race ou leur taille. Cette Teckel naine, elle, a sans l’ombre d’un doute jeté son dévolu sur une peluche qui est presque son clone !

L’info Woopets : les Teckels sont-ils joueurs ?

Descendant du Basset Allemand, le Teckel est, à l’origine, un chien de chasse. Excellent pisteur, il était notamment employé pour déterrer les blaireaux, par exemple. De ce tempérament subsiste toujours un fort instinct de chasse, mais aussi une grande vivacité et curiosité. Il est donc assez naturellement joueur, d’autant plus lors de sa jeunesse, et adore courir après des objets. Les peluches comptent parmi ses jouets favoris, car il peut les transporter avec aisance, les secouer, ce qui rappelle son passé de chasseur. Quelques idées de jouets excellents pour un Teckel :

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Des balles légères.

Des jouets à tirer (avec une corde).

Des peluches assez solides.

Des jouets à cacher qui stimuleront ses compétences de pisteur.

Mais attendez-vous à quelques dégâts, car il adore déchiqueter ses petites « proies » !