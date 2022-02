Une femme atteinte d'un stress post-traumatique après des agressions sexuelles, contrainte de déménager à cause de son chien d'assistance

Une femme atteinte d'un stress post-traumatique après des agressions sexuelles, contrainte de déménager à cause de son chien d'assistance

Au Canada, une sexagénaire a jusqu’au début du mois prochain pour quitter son domicile. La raison : son chien d’assistance qu’elle tente de garder auprès d’elle et dont la présence lui est si précieuse, alors qu’au HLM où elle habite, les animaux sont interdits.

Pour Lynn Blondeau, Rosy est bien plus qu’un animal de compagnie. Cette femelle Bichon Maltais de 13 ans est sa bouée de sauvetage. Sa présence lui est vitale ; sans elle, impossible pour la dame de 62 ans de trouver le sommeil la nuit, rapportait La Presse le lundi 21 février.. Depuis qu’elle a « Bébé Rose », comme elle l’appelle affectueusement, la Québécoise peut profiter d’un peu de sérénité, elle qui doit lutter au quotidien contre les traumatismes d’un passé douloureux.

Victime d’agressions sexuelles dans sa jeunesse, Lynn Blondeau en porte encore les séquelles psychologiques aujourd’hui, mais sa chienne est là pour l’aider à y faire face. En emménageant dans l’un des appartements d’un HLM de Drummondville, à environ 80 kilomètres au nord-est de Montréal, elle savait que les animaux y étaient interdits, mais elle ne pouvait pas se passer de Rosy.

Cela fait 3 ans que la situation dure et qu’elle tente de trouver un terrain d’entente avec l’Office HLM, mais celui-ci ne veut rien savoir. Son directeur David Bélanger estime que la démarche effectuée par Lynn Blondeau pour que son Bichon Maltais obtienne la certification de chien d’assistance n’est « pas très crédible ». Il la qualifie même de « subterfuge » visant à « se soustraire à l’obligation d’avoir un chien dûment certifié ».



Lynn Blondeau / Facebook

La propriétaire de Rosy avait entamé cette procédure l’an dernier. Elle avait obtenu une ordonnance stipulant qu’elle devait « garder son chien pour des raisons médicales ». Sa chienne avait également suivi la formation dispensée par Chiens ASE (Assistance Support Emotionnel), une entreprise privée, et décroché une accréditation auprès de cet organisme.

Une certification qui, aux yeux de l’Office HLM, n’a pas la valeur de celle d’une structure à but non lucratif et qui ne permet pas la reconnaissance légale de Rosy en tant que chien d’assistance.

Au Canada, si les chiens « de service » (chien guide d’aveugle, par exemple) sont totalement reconnus en tant que tels, c’est moins le cas pour les chiens dits « de soutien affectif » comme Rosy. Contrairement aux premiers, ils n’ont pas fait l’objet de décisions de justice favorables, encore moins en matière de logement.

Lynn Blondeau et sa chienne obligées de déménager dans une semaine

Inquiète, Lynn Blondeau voit la date butoir du 2 mars, à laquelle elle doit quitter son domicile si elle veut garder sa chienne, approcher à très grands pas. Passé ce délai, il lui faudra s’installer dans une autre habitation à loyer modéré.

A lire aussi : Un propriétaire offre le plus adorable des cadeaux de Noël à son Chihuahua (vidéo)

Pour sa part, Meissoon Azzaria, coordonnatrice aux communications de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), rappelle qu’il n’existe pas de critères de certification officielle pour les chiens d’assistance au Québec, contrant ainsi les arguments de M. Bélanger.

Quant à Chantal Krüger, directrice de Chiens ASE, elle s’étonne de la posture de l’Office HLM, l’un des rares avec lesquels son organisme a rencontré des difficultés. D’autres dans la région ont accepté les chiens sans recours aux tribunaux ni même tensions.