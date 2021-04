Un vétéran de guerre fait des adieux émouvants à son chien d'assistance qui l'aidait à combattre le stress post-traumatique

Grâce à Luna, Geoff parvenait à gérer ses crises d’angoisses causées par son passé de soldat. La chienne sénior arrivait toutefois au crépuscule de sa vie. Son maître a dû lui dire adieu, avant d’accueillir celle qui devait prendre le relais.

Luna « m'a énormément aidé, en me réveillant quand je faisais des cauchemars, en me motivant à faire des choses, à garder mon calme et à rester heureux pendant ces périodes de dépression ou de tristesse », raconte Geoff Logue à la CBC.

La belle histoire d’amitié qui liait cet ancien militaire souffrant de stress post-traumatique et sa chienne d’assistance a duré 11 ans. Elle a pris fin ce lundi ; Luna, âgée, de plus en plus endolorie et ayant perdu l’usage de ses pattes, a été endormie pour toujours chez le vétérinaire.

Luna était l’un des premiers chiens d’assistance pour vétérans des forces armées certifiés au Canada. Son histoire a eu un grand impact sur la politique du pays en matière de canidés au service des militaires marqués par la guerre. Geoff Logue et Luna s’étaient d’ailleurs rendus au Parlement du Canada, à Ottawa, pour soutenir les nouvelles mesures.

Luna, une bénédiction pour Geoff

L’homme, qui vit à Virden dans la province du Manitoba, n’était plus le même depuis son retour d’Afghanistan en 2008. Il avait été confronté aux horreurs de la guerre et vu ses amis mourir. Revenu à la vie civile, il était en proie à l’anxiété et à l’agoraphobie. Il se méfiait de tout le monde autour de lui.

Luna a été une bénédiction pour lui. Elle avait été entraînée à le réconforter quand il pleurait ou quand il était pris d’angoisse, notamment lorsqu’il se retrouvait au milieu de la foule.

La santé de la chienne avait toutefois décliné ces dernières années, et c’était elle qui avait désormais besoin de lui. Depuis 2 ans, Geoff Logue ne sortait presque plus de chez lui pour être présent à ses côtés. L’euthanasie effectuée ce 5 avril est « probablement la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à faire dans ma vie », a-t-il confié.

L’ancien soldat a toujours besoin d’assistance. C’est désormais Lucy qui s’en charge. Cette femelle Berger Belge Malinois lui avait été donnée quelques jours avant le décès de Luna, par un généreux couple de Winnipeg, à environ 300 kilomètres de Virden.

Richard Armstrong et Claudette Ledoux avaient été touchés par l’histoire de Geoff Logue et Luna. Ils avaient sauvé et recueilli Lucy après l’avoir trouvée abandonnée et attachée à une bouche d’incendie par une froide journée de février, non loin de chez eux.

Une histoire « déchirante et réconfortante à la fois »

Une chienne « très spéciale, très intelligente », d’après Richard Armstrong, qui raconte notamment qu’elle avait appris à ouvrir les portes de la maison malgré son jeune âge. Un ancien éducateur canin de la police de Winnipeg avait formé gratuitement Lucy. C’est aussi lui qui avait parlé de Geoff Logue à Richard et Claudette, qui ont tout de suite décidé de le confier au vétéran.

« C'est une belle fin. C'est, comme mon mari a dit, déchirant et réconfortant à la fois », a conclu Claudette Ledoux.

A lire aussi : Un directeur de refuge offre une deuxième chance à un chiot paralysé abandonné dans un pack de bière

Quant à Geoff Logue, il n'oubliera jamais Luna, son « héroïne », qui était « une source d’inspiration pour d’autres soldats et d’autres vétérans ».